Рублевые «быки» штурмуют «медвежью берлогу»

Торги на валютном рынке вновь начались с укрепления курса рубля. Главным драйвером этого процесса по-прежнему остается огромный приток валютной выручки в страну, значительно превышающий внутренние потребности в долларах и евро.

Западные СМИ пишут, что в апреле Россия получит рекордную для последних месяцев выручку от продажи углеводородов, несмотря на введенные Западом санкции. Называются цифры в $1 млрд в день. В то же время из-за тех же санкций резко упал импорт, а покупка зарубежных ценных бумаг сейчас очень рискованна из-за возможных блокировок счетов. Кроме того, западные фондовые брокеры с большой неохотой работают с российскими клиентами, а некоторые из них просто закрывают российские счета.

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Сегодня российская валюта в паре с долларом ушла в диапазон 70-73 руб. Весь прошлый год здесь всегда наблюдался повышенный спекулятивный спрос на валюту, и пара хоть и пробивала вниз отметку 70, но закрепиться под ней так и не смогла. Основной преградой для роста курса рубля в последние годы было бюджетное правило, с помощью которого из экономики изымались так называемые нефтяные «сверхдоходы». Сейчас на действие этого правила наложен мораторий. Поэтому фундаментально рублю ничто не мешает продолжить рост.

Однако сегодня по ходу первого часа торгов видно, что спрос на валюту начал расти после ухода курса под отметку 73 руб. за доллар. Многие игроки посчитали нынешний курс приемлемым для формирования валютных резервов и спекулятивных покупок доллара против рубля. Не за горами и майские праздники, во время которых традиционно падает деловая активность, и многие инвесторы в канун них традиционно увеличивают долю валюты в портфелях.

Поэтому далеко не факт, что пара доллар-рубль сумеет уйти под отметку 70 в апреле. Но такие попытки будут продолжаться. А закрепление курса рубля под отметкой 68 руб. за доллар спровоцирует резкое и массовое закрытие спекулятивных позиций, ориентированных на ослабление национальной валюты.

Внешний фон для рублевых активов пока можно назвать нейтральным. Рост курса доллара к корзине мировых валют замедляется, что благоприятно сказывается на ценах основных биржевых товаров. Нефть не смогла вчера закрепиться ниже психологически важной отметки $100, и сегодня с утра за баррель «черного золота» дают около $102. Во многом благодаря этому рынок акций по итогам первого часа вырос примерно на 2%. Подъем идет практически по всему спектру «голубых фишек». Чуть лучше рынка выглядит «Газпром» и сильно перепроданный «Лукойл».

В лидерах же роста расположились расписки TCS Group — головной компании банка «Тинькофф», потерявшие с 5 апреля почти половину капитализации. Основным негативом для эмитента стало решение основателя банка Олега Тинькова продать свою долю в компании. В нынешних условиях ему придется это делать с большим дисконтом к фундаментальной стоимости своего актива. Так что пока рост котировок TCS Group является лишь техническим отскоком.

Это же относится и рынку в целом. Среднесрочный тренд по Индексу Мосбиржи остается падающим, индикатор движется в нисходящем канале. Поэтому увлекаться покупками акций не стоит. Наоборот, лучше искать момент для сокращения позиций по ним — с большой вероятностью рынок даст купить акции гораздо дешевле.