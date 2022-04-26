Рынок ОФЗ отыграл санкционное падение

Индекс Мосбиржи гособлигаций, отражающий динамику цен наиболее ликвидных ОФЗ, по итогам прошлой недели закрылся на отметке 126,7 пункта. Здесь же индикатор находился в середине февраля, совсем чуть-чуть выше — в конце января 2022 года.

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Таким образом, в отличие от рынка акций, который торгуется на 35-40% ниже уровня до введения жесточайших антироссийских санкций, просадка котировок ОФЗ практически полностью выкуплена.

Причин этого несколько. «Ключевым драйвером роста цен на ОФЗ выступают высокие шансы на снижение ключевой ставки Банком России, а также профицит ликвидности в банковском секторе, сформировавшийся за последние недели», — утверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

С ним согласен и аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. «Рост цен ОФЗ связан, прежде всего, с такими факторами, как высокие ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ РФ, отсутствием нерезидентов (они не могут выходить из российских активов, включая ОФЗ) и благоприятной ситуацией с ликвидностью в банковском секторе: ЦБ РФ удалось стабилизировать ситуацию после шока конца февраля-начала марта. Отсутствие новых размещений (как ОФЗ, так и корпоратов) — это тоже фактор поддержки рынка, принимая во внимание то, что новые бумаги позволили бы переварить часть спроса», - рассказал «Эксперту» аналитик.

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К этому стоит добавить, что многие физические лица – клиенты брокерского обслуживания увеличили долю ОФЗ в портфелях, в том числе за счет сокращения позиций по акциям. В марте, по данным Московской биржи, доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями на Мосбирже выросла более чем в два раза по сравнению со средним значением последних месяцев до 36,1%.

В условиях санкций для российских инвесторов оказались практически недоступные западные рынки капитала, что также переориентировало поток «новых» инвестиций в рублевые активы.

Сейчас ОФЗ со сроком погашения более полутора лет торгуются под доходность около 10% годовых. С учетом того, что инфляция в РФ в целом за год ожидается в районе 17-20%, реальная (номинальная минус инфляция) доходность вложений в ОФЗ является отрицательной.

Впрочем, такая ситуация наблюдается по бумагам подавляющего большинства стран мира. В частности, реальная доходность вложений в американские казначейские облигации сейчас составляет -5,6% годовых: 10-летние бонды правительства США торгуются под доходность около2,9% годовых, а инфляция составляет 8,5% годовых.

Таким образом, особой альтернативы вложениям в облигации у консервативных российских инвесторов нет. Этот фактор, а также очень низкий объем предложений новых бумаг будет способствовать дальнейшему, но уже не такому быстрому, росту цен ОФЗ и, соответственно, снижению их доходностей. По крайней мере в первом полугодии рынок не ждет проведения аукционов по размещению новых бумаг Минфином РФ.

«Минфин заявляет об отсутствии планов по выходу на первичный рынок в этом году, но ситуация довольно динамична, и всё может измениться. Что касается корпоративных и банковских заемщиков, то задачу по рефинансированию никто не отменял, и, возможно, уже летом мы станем свидетелями возобновления активности на первичном рынке со стороны этих заемщиков», — говорит Ковалев.

Такой же точки зрения придерживается и Галактионов: «стоимость заимствований все еще высока, а бюджет ожидается с профицитом, поэтому о новых заимствованиях пока речи не идет. Возможно, Минфин выйдет на рынок с пробными аукционами в 3-м квартале».

Обычно покупка ОФЗ приносит на несколько процентных пунктов больше дохода, чем вложение средств на банковские депозиты. В марте ставки по 3-месячным депозитам банков для физлиц существенно превышали доходности близких по срокам погашения ОФЗ. Сейчас «трехмесячные доходности» практически идентичны, а большинство вкладов в крупные надежные банки сроком на год проигрывают доходностям ОФЗ даже без учета реинвестирования купона.