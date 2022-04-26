Счетная палата нашла недостатки в программах развития МГУ и СПбГУ

Счетная палата оценила реализацию программ развития МГУ и СПбГУ до 2020 года. Аудиторы отметили, что в двух ведущих вузах страны увеличилось количество студентов, повысился средний балл ЕГЭ абитуриентов, выросла общая численность аспирантов, однако оба университета не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок, сообщается на сайте Счетной палаты.

«Оба вуза нарастили свое присутствие в международных предметных и отраслевых рейтингах. Положительную динамику имеют и показатели финансово-экономической деятельности: объемы доходов вузов увеличились», — сообщил аудитор Дмитрий Зайцев.

МГУ достиг плановых значений по 63 из 67 целевых индикаторов, СПбГУ — по 24 из 27. Однако сама система индикаторов, по мнению аудиторов, была несбалансированной и непрозрачной. В частности, в ряде случаев отсутствовала логическая связь показателей с задачами, мероприятиями и ожидаемыми результатами. Кроме того, на фоне положительной динамики показателей образовательной деятельности, оба вуза «значительно просели в научно-исследовательской сфере».

«По итогам реализации программ развития МГУ и СПбГУ не стали лидерами в сфере научных исследований и разработок. За последние пять лет наблюдалось уменьшение показателя доли доходов от НИОКР в общих доходах университетов. Например, в СПбГУ фактическая доля доходов, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, оказалась почти в два раза ниже планового значения, установленного в программе развития», — отметил Зайцев.

Он добавил, что объемы доходов от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического сотрудника в МГУ и СПбГУ ниже, чем в других ведущих вузах страны. В МГУ в 2020 году на одного работника приходилось 492 тыс. рублей доходов, в СПбГУ — 75 тыс. рублей, а в ИТМО, МИФИ, МФТИ — более 2 млн рублей.

Также в ходе проверки были выявлены длительные простои закупленной техники. Так, в СПбГУ по 8-17,5 месяцев простаивала техника и установки стоимостью 634,4 млн рублей, а в МГУ более полугода не использовалось оборудование на сумму более 692,1 млн рублей.

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