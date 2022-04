Сеть гипермаркетов OBI полностью возобновит работу в России до конца майских праздников

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI возобновит работу всех гипермаркетов в России до конца майских праздников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к 1 мая должны вернуться к обычному режиму все магазины в Москве и Санкт-Петербурге; затем гипермаркеты OBI заработают в регионах. До 11 мая должны возобновить работу все 27 магазинов сети. Сайт и мобильное приложение OBI пока будет функционировать в информационном режиме, о сроках запуска онлайн-магазина сообщат дополнительно.

OBI — сеть гипермаркетов DIY (англ. Do it yourself — «сделай сам»); компания ведет деятельность в РФ с 2003 года и насчитывает 27 магазинов в 14 российских городах. Восемь из них находятся в Москве, пять — в Санкт-Петербурге. По два гипермаркета работают в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

В начале марта стало известно, что сеть прекращает работу на территории РФ. В апреле сообщалось, что головная немецкая компания продала российскую часть бизнеса. По данным «Коммерсанта», магазины сети должны перейти структурам семьи казахстанского бизнесмена Ерлана Сейсембаева, одна из компаний которого развивает магазины OBI по франшизе.

После начала спецоперации в Украине десятки иностранных компаний объявили о приостановке деятельности в России. Как долго продлится эта «приостановка», пока никто сказать не может.