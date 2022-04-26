СФ одобрил упрощенную регистрацию в РФ иностранных компаний

На заседании во вторник Совет Федерации одобрил закон, упрощающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии банковского счета, передает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

Закон уточняет условия регистрации иностранной холдинговой компании в РФ, в частности, облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, говорится в заявлении. Также вводится новое основание для постановки на налоговый учет иностранных организаций, в связи с открытием счета в российском банке.

В действующей редакции Налогового кодекса такая обязанность предусмотрена только для иностранных банков, после вступления закона в силу она будет распространяться на все иностранные организации. Перечень документов, необходимых для представления в налоговый орган, определит Минфин, пишет ТАСС.

Закон также регулирует соблюдение налоговой тайны при передаче информации от налоговых органов в системе межведомственного взаимодействия. Таким образом, предусмотрено, что предоставление налоговым органом другому лицу сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, не будет являться разглашением таковой, если налогоплательщик дал на это согласие.

