Страны Балтии стали покупать больше российской электроэнергии

Страны Балтии продолжают покупать электроэнергию у России и даже удвоили свои поставки в марте по сравнению с январем, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на официальную статистику операторов стран Балтии.

Подчеркивается, что объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов, несмотря на решение системных операторов Латвии, Литвы и Эстонии ввести ограничения на импорт российской электроэнергии.

В свою очередь министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что до проекта эстонской компании Fermi Energia «еще очень далеко». Latvenergo подтвердила, что они не отказываются от идеи строительства небольшого реактора, но все еще изучают влияние ядерной энергии на общий энергетический рынок.



В начале марта сообщалось, что операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid сократили мощности по импорту электроэнергии из России до 300 мегаватт. Как позже отметил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, отключению страны от единой энергосистемы с Россией и Беларусью препятствуют физические ограничения.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Европейская комиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с континентальными сетями Европы.