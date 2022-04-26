Сюжет дня: бумаги нефгазового сектора устроили ралли

Акции нефтегазовых компаний торговались лучше других бумаг по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 26 апреля. Больше всего подорожали акции «Лукойла» (+9,18% до 4292 рублей за шутку), «Газпрома» (+9,45% до 225,85 рублей за бумагу), «Татнефти» («обычка» +5,63% до 375 рублей за бумагу, «префы» +8,49% до 346,3 рублей за бумагу и «Новатэка» (+8,46% до 1049 рублей за бумагу).

Интерес к акциям вырос на фоне вдохновляющего прогноза по итогам первого квартала 2022 года. По мнению экспертов «БКС Мир инвестиций», в начале этого года российские нефтегазовые компании могли достичь рекордных финансовых результатов.

«Результаты первого квартала для российского нефтегаза могут оказаться рекордными, поскольку средний уровень цен на углеводороды был выше предыдущего квартала, в то время как ощутимое сокращение экспорта в натуральном выражении началось только в апреле», - считает эксперт по фондовому рынку БКС Игорь Галактионов, приводит его слова РИА Новости.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +6,05% до 2318,46 пунктов. Индекс РТС поднялся на +6,24% до 999,84 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:10 мск составила 104,81 долларов за баррель (+2,59%). Российская валюта слабела – 73,52 рубля за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.