Tesla потеряла $100 млрд капитализации за один день

Сделка Илона Маска по выкупу Twitter*, благодаря которой в понедельник вечером американский рынок акций продемонстрировал короткое, но яркое ралли, уже во вторник вызвала серьезнейшее беспокойство инвесторов. И волновались акционеры отнюдь не социальной сети, а компании Tesla. Ее акции падали более чем на 11%, уводя индекс Nasdaq Composite на 3% вниз. Причина – структура сделки.

Хотя покупателем выступает богатейший человек мира (по данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние с утра равнялось $257 млрд), быстро собрать $44 млрд не так-то просто и ему. Основная и самая ликвидная часть его капитала – пакет акций Tesla. И на рынке задались вопросом: будет ли Илон Маск продавать эти акции, а если да, то в каком объеме?

Хотя капитализация производителя электромобилей на закрытии торгов понедельника составляла $1,002 трлн, продажи на десятки миллиардов способны были ее серьезно уменьшить. И некоторые предпочли продать акции раньше основателя компании.

Относительно финансирования сделки сейчас известно, что Илон Маск привлек $25,5 млрд долга (включая маржинальный кредит на $12,5 млрд под залог его акций Tesla) от группы банков во главе с Morgan Stanley. Кроме того, он обязался предоставить $21 млрд в виде акционерного финансирования поглощения, в результате чего бизнесмену придется самому оплатить более 70%, если он не сумеет привлечь других инвесторов.

Bloomberg цитирует аналитика Wedbush Дэниела Айвза, который утверждает, что именно опасения того, что Илон Маск будет избавляться от своих акций Tesla, и вызывают «медвежий праздник». Но возможен и другой взгляд на ситуацию.

У смелой, если не сказать наглой, операции по выкупу Twitter* в частную собственность есть немало противников – как среди бизнесменов, так и среди политиков. А структура этой сделки делает ее очень уязвимой к серьезному падению котировок Tesla. Вполне возможно, что речь сейчас идет не о панике, а о целенаправленной медвежьей операции крупных игроков, целью которой является маржин-колл эпических масштабов.

Конечно, такие истории были свойственны, скорее, XIX веку, но и экстравагантный миллиардер буквально провоцирует на что-то подобное.

«Маск сильно рискует, используя акции Tesla в качестве залога, — обратил внимание Bloomberg директор по инвестициям AJ Bell Расс Молд. – Если акции производителя электромобилей неожиданно обвалятся, это может вызвать большой дискомфорт.»

В любом случае, сделка пока идет на пользу только акционерам Twitter*, акции которой заметно выросли с 4 апреля, когда Маск сообщил, что нарастил свою долю. А вот Tesla с этого момента потеряла уже около $250 млрд капитализации и теперь есть все основания ожидать, что это еще не конец.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры

