Транзит российского газа через Украину снизился на 18%

Заявки европейских потребителей на российский газ на 26 апреля составили 56 млн кубометров. Днем ранее объем заявок был 68,4 млн кубометров, что остается почти вдвое ниже поставок по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (около 109,5 млн куб. м в сутки). «Газпром» продолжает поставлять газ в штатном режиме, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 миллионов кубических метров на 26 апреля», — сообщили в компании.

По данным Оператора ГТС Украины, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» формируются на основе спроса в Европе и на 26 апреля составляют 56 млн кубометров.



Ранее «Эксперт» писал, что контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки. С конца февраля транзит держался примерно на этом уровне. В апреле одновременно с потеплением в Европе объемы поставляемого газа уменьшились. А с 16 апреля показатель держится ниже контрактной брони примерно вдвое.

