В «Хип-хоп Осетии» показали чудо зарождения рэпа среди войн и бандитских разборок

Генеральным продюсером картины выступил директор кинокомпании Soskey Bro-s Заур Соскиев, режиссер картины - Заур Цогоев, исполнительный продюсер - Инга Гамхиташвили, оператор-постановщик и режиссер монтажа - Ахан Кудзиев. В основу ленты положены истории людей, которые стояли у истоков осетинского хип-хопа.

Героями картины стали более 25 рэперов, чьи истории выстраиваются в единое повествование о том, как можно посреди войн, нищеты уличных разборок и бандитского произвола заниматься, несмотря на отсутствие технической базы, настоящим искусством, служащим объединению людей. Герои фильма подробно останавливаются на 90-х, которые прошли в Северной Осетии под знаком нескольких войн. Мальчишки забавлялись тем, что бросали в костры патроны и мало обращали внимания на перестрелки. Информация о новомодных музыкальных героях доходила в республику с огромным опозданием.

Герои фильма вспоминают, как увидели в одном из клипов Тупака Шакура, который привлек их своим независимым поведением, но они долго не могли понять, кто это вообще такой, хотя он к тому моменту уже погиб. Тем не менее элементы рэп-культуры проникали в Осетию через танцы и моду. Большим событием стал приезд в республику из Даугавпилса брейкдансера Гасана, который научил заинтересованную свежими веяниями молодежь акробатическим трюкам. Старались местные рэперы и соответствовать стилю чисто внешне. Многие одевались в секонд-хендах, причем делали это не из-за нехватки денег, а потому, что там можно было обзавестись реально броскими вещами. Такие атрибуты зачастую становились раздражающим фактором. Постоянные драки из-за внешнего вида стали вполне обыденной приметой времени. Примечательно, что вскоре все местные стали одеваться примерно так же, как и их «оппоненты».

В творчестве же осетинские хип-хоперы зачастую двигались вслепую, что не мешало им делать резонансные вещи. Имея о записи и сведении треков самые приблизительные представления, они, тем не менее выпускали синглы. Первыми музыкальными темами нередко становились музыкальные дорожки из игр Sega. Много внимания в фильме уделяется рэпу на осетинском, который звучит настолько импозантно, что некоторые его принимают за французскую музыку. А попадая в Москву, такие рэперы, как Jah Far и Mantana удивлялись своей бешеной популярности, помогавшей им, например, записываться с Ириной Аллегровой.

- В 90-е ребята из Осетии пробивали стену непонимания и скептицизма, - признался автор проекта Людвиг Джиоев. - Не забываем, что это — развал Советского Союза, хаос, одна война, вторая… В такой неспокойной обстановке у нас и началось зарождение хип-хоп-культуры. Лично для меня это настоящее чудо. Как человеку, который пишет сценарии и делает кино, мне самому было интересно понять, как это, с чего и почему? Для меня эти ребята — настоящие герои, которые заложили серьезный фундамент осетинского хип-хопа. Благодаря этому у нас сегодня есть настоящие звезды. В том числе и мирового уровня. Каждый из них заслуживает отдельного документального фильма.