В Киеве приступили к демонтажу одной из главных городских достопримечательностей – монументу российскому и украинскому рабочему под аркой Дружбы народов.

«В Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы народов», – говорится в сообщении интернет-издание «Страна.ua», выдержки из которого публикуют РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о демонтаже этого монумента, расположенного в Крещатом парке украинской столицы.

Напомним, ещё в мае 2016 году рамках декоммунизации на Украине было принято решение демонтировать арку Дружбы народов. На её месте планировали установить памятник воинам так называемого АТО на Донбассе.

Позже директор Украинского института национальной памяти заявил, что из всей композиции сносу подлежит лишь скульптура двух мужчин, которые держат в руках серп и молот. В конце февраля 2017 года власти «незалежной» передумали демонтировать Арку, так как снос памятника обойдётся стране в 200 тыс. гривен (около 500 тыс. руб.).

Наша справка

Арка Дружбы народов – достопримечательность Киева, которая расположена в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие монумента состоялось в 1982 году. Оно было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР.

Арка Дружбы народов состоит из трёх элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

Монумент трудящихся представляет собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов.

