В Кремле рассказали, как обеспечивается безопасность Путина

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – в ходе брифинга для журналистов рассказал, как обеспечивается безопасность главы государства Владимира Путина. По словам представителя Кремля, безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне, передаёт РИА Новости.

«Безопасность президента РФ всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, у Путина весьма напряжённый», – сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной специальной операции России на Украине и влияет ли это на его график.

Напомним, накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, которая планировала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) убийство российских журналистов Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва и Маргариты Симоньян.

