В мае Red Wings начнет летать из Нижнего Новгорода в Новый Уренгой

Авиакомпания Red Wings 4 мая запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода (Приволжский федеральный округ) в Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода.

Прямые регулярные рейсы планируется осуществлять один раз в неделю, по средам. Вылеты из столицы ПФО будут производиться в 10:25, прибытие в Новый Уренгой намечено на 15:25. Вылеты в обратном направлении — 16:15, прибытие в Нижний Новгород — 17:35.

С начала июня рейсы будут выполняться по четвергам, указывается в сообщении. Самолеты будут стартовать из столицы Приволжья в 10:55 и приземляться в Новом Уренгое в 15:55. Вылеты в обратном направлении намечены на 16:45, прибытие в Нижний Новгород — на 18:05 (везде — время местное).

«Это новое для авиаперевозчика направление из Нижнего Новгорода в рамках регулярной полетной программы. Рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел, в одноклассной компановке», — отмечается в пресс-релизе.

В прошлом году рейсы по этому маршруту выполняла авиакомпания «ИрАэро», уточняется на сайте аэропорта Нового Уренгоя.

АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Воздушная гавань управляется УК «Аэропорты Регионов». Аэропорт Новый Уренгой – крупнейший авиаузел ЯНАО, им управляет та же компания.

Red Wings контролируется госкорпорацией «Ростех», перевозчик входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний России. В парке Red Wings числятся 15 самолетов SSJ100, восемь лайнеров A320/321 и три дальнемагистральных Boeing-777. В текущем году компания намерена увеличить перевозки пассажиров на треть по сравнению с показателем 2021 года, до 4 млн человек.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Red Wings продолжает наращивать сеть региональных маршрутов. Накануне, 25 апреля, авиакомпания открыла базу в аэропорту Махачкалы. По словам гендиректора Red Wings Андрея Лебединца, наличие спроса на прямые перелеты между регионами показали, в частности, пользующиеся популярностью рейсы из Дагестана в Екатеринбург.