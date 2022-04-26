В МИД РФ сделали важное заявление о переговорах между Москвой и Киевом

В российском внешнеполитическом ведомстве сделали важное заявление о переговорах между Москвой и Киевом. По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, они продолжаются на уровне экспертов. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не выступала против переговоров, передаёт РИА Новости.

«Дипломатия должна превалировать, – сказал дипломат. – Контакты продолжаются на уровне экспертной группы. Надеемся, что рано или поздно они приведут к результатам, которые были обозначены президентом».

Напомним, первые переговоры делегаций РФ и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители Москвы и Киева встречались 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта – в Брестской области. В середине марта было принято решение ежедневно проводить встречи онлайн.

29 марта делегации встретились в Стамбуле. По их итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что наша делегация сделала два шага по деэскалации навстречу Украине.

При этом он подчеркнул, что Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.