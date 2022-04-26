В России стартует спецконкурс Президентского фонда культурных инициатив

Второй специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на получение грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий стартовал во вторник, 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда.

«Прием заявок на второй специальный конкурс 2022 года начался сегодня, 26 апреля. Все заявки на получение грантовой поддержки должны соответствовать основным критериям, указанным в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив. Тендерная кампания завершится в следующий четверг, 5 мая», - говорится в сообщении.

Накануне, 25 апреля, завершился прием заявок на первый специальный грантовый конкурс. Как отметили в пресс-службе, фонд получил 774 заявки из 72 регионов России. Итоги первого специального конкурса будут подведены 6 мая после завершения независимой экспертной оценки проектов.

На проведение специальных конкурсов из бюджета фонда будет выделен 1 миллиард рублей. Отбор проектов, представленных на специальные конкурсы, осуществляется по ускоренной процедуре, добавляет ТАСС.