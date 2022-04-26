Дикое преступление в детском саду в Ульяновске

Мужчина, напавший на детский сад в Ульяновской области, покончил с собой, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление экс- губернатор региона, депутата Госдумы Сергея Морозова.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области. Морозов ранее отмечал, что погибли няня и двое детей, еще одна женщина получила ранения.

«Взрослый мужчина вошел в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и нескольких детей», - написал Морозов в социальной сети «ВКонтакте». После этого, по словам депутата, нападавший покончил с собой.