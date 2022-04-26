Вице-мэр Ефимов: более 130 компаний Москвы воспользовались сервисом подбора альтернативных поставщиков

За минувший месяц более 130 компаний уже воспользовались помощью властей города в поиске российских поставщиков оборудования, комплектующих и материалов вместо иностранных. Об этом рассказал 26 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такой сервис на сайте Агентства промышленного развития столицы запустили в середине марте этого года. Из-за санкций США и Евросоюза цепочки коопераций начали рваться, и московские заводы приступили к поиску необходимого сырья и комплектующих внутри страны. «На данный момент за консультацией по подбору альтернативных поставщиков обратились свыше 130 компаний. Так, более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать альтернативными поставщиками для промышленных предприятий столицы», — рассказал Владимир Ефимов.

Промышленники также могут обратиться за помощью в замещении импорта на антикризисную горячую линию поддержки промышленности. Ее тоже запустили в середине марта, и с того времени на горячую линию поступило более 200 обращений, добавил заместитель мэра.

Из них более 50 звонков были о мерах государственной поддержки, действующих в Москве. А 30 компаний обратились с вопросами и предложениями по сервису подбора альтернативных поставщиков, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Остальные звонки касались льготной аренды земельных участков, поиска инвесторов и прочих вопросов, добавил он.

На антикризисной линии можно также получить консультацию по поиску посредников для поставки оборудования из-за рубежа. Обратиться могут и инвесторы, чтобы узнать о производственных нишах в Москве, которые сейчас наиболее перспективы.