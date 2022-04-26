Вице-мэр Ефимов: объем закупок на портале поставщиков вырос более чем на 25%

Более 130 тыс. закупок почти на 21 млрд рублей провели в первом квартале этого года на портале поставщиков Москвы. Объем закупок вырос на 25,5% по сравнению с январем-мартом 2021 года, рассказал 26 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, около 40% закупок пришлось на заказчиков из Москвы. В январе-марте они заключили 53,9 тыс. договоров на 10,4 млрд рублей. Средняя цена контракта составила 193 тыс. рублей. В свою очередь, количество поставщиков на портале превысило 260 тыс., 90% из них представляют малый и средний бизнес.

«Портал поставщиков успешно обновляется и развивается. В прошлом году за аналогичный период было проведено 118,1 тыс. закупок объемом 16,5 млрд рублей. Благодаря порталу заказчики из Москвы и других регионов могут получать необходимую продукцию и заключать договоры с представителями малого и среднего бизнеса со всей страны», — сказал Владимир Ефимов.

Пользоваться порталом поставщиков могут бизнесмены не только Москвы. На данный момент на нем зарегистрированы заказчики из 39 регионов России, а свои товары, работы и услуги предлагают предприниматели из всех регионов страны, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, в числе наиболее активных — пользователи из Пермского края, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и из Тюменской области.

С помощью портала поставщики создают сайты-визитки. Загрузить свои предложения можно и через табличные формы Excel. При этом сервис работает с использованием искусственного интеллекта и других высоких технологий. Недавно на нем появилось электронное исполнение контрактов на закупки малого объема. На данный момент на портале исполнено более 250 тыс. таких договоров.

«Портал поставщиков обеспечивает малому и среднему бизнесу стабильную реализацию продукции на прозрачных условиях. В первом квартале к нему присоединилось более 10 тыс. поставщиков со всей страны. В этот период чаще всего закупали медицинские и строительные товары, образовательные услуги, а также хозяйственную продукцию и бытовую технику», — рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как отмечают в правительстве Москвы, портал обновляют по инициативе не только экспертов или разработчиков, но и участников закупок. Так, в декабре прошлого года на нем появились совместные региональные закупки. Суть в том, что несколько заказчиков из одного субъекта России объединяются и покупают идентичные товары, работы или услуги. Таким образом они увеличивают объем и общую цену закупки, что делает ее привлекательнее для поставщиков. Такая идея возникла в результате хакатонов TenderHack, которые проводил департамент по конкурентной политике столицы.