Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут объединены

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого фонда пенсионного обеспечения и социального страхования, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение правительства. Фонд должен начать работать с 1 января 2023 года, отмечается на сайте кабмина.

«Правительство активизирует работу над нормативно-правовой базой для создания единого пенсионного фонда и Фонда социального страхования в России. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных пособий более быстрым и удобным для граждан», - говорится в сообщении.

Мишустин поручил обеспечить правовую, организационную и техническую готовность работы фонда к 1 января следующего года. В кабмине подчеркнули, что наряду с этим будет прорабатываться вопрос о введении единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечислены в фонд единовременным платежом. В сообщении отмечается, что все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.

