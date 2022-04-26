Во сколько ЦБ оценит рост экономики

Банку России в грядущую пятницу предстоит принять очень непростое решение по ключевой ставке. Практически все аналитики уверены, что с нынешних 17% регулятор ее снизит, большинство склоняется к мысли, что до 15% годовых, но размер снижения может быть и большим.

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Ключевая ставка отражает стоимость денег в экономике. С ней плотно коррелируют доходности ОФЗ, ставки денежного рынка, а также процентные ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках.

В нынешней ситуации снижать ставку просто необходимо для стимулирования экономики, которая в условиях сверхдорогих кредитов эффективно работать не может. Более низкая ставка приводит к росту кредитования населения, которое, соответственно, увеличивает потребление.

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Однако эти же факторы разгоняют инфляцию. Впрочем, сейчас рост цен в России больше имеет не монетарный характер, а связан с нарушением логистических цепочек, их удорожанием, а также дефицитом импортной конечной продукции и комплектующих.

Так или иначе, представители Банка России ранее неоднократно заявляли, что регулятор будет держать ключевую ставку на уровне, делающим привлекательными ставки по депозитам в банках. Это отчасти поможет улучшить такой показатель, как реально располагаемые доходы населения.

Поэтому на сильное снижение ставки рассчитывать не следует. Подавляющее большинство финансовых экспертов ждет, что в пятницу ставка будет уменьшена до 15% годовых.

«За снижение ключевой ставки выступают следующие факторы: стабилизация ситуации в финансовом секторе, значительное замедление недельных темпов инфляции, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, укрепление курса рубля, начавшийся из-за санкций спад в экономике», — высказал «Эксперту» свое мнение аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. «На апрельском заседании мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15-16% с сохранением сигнала возможности дальнейшего ее снижения на ближайших заседаниях», — добавил он.

С ним согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов: «Вероятно снижение до 15%, хотя конъюнктура на долговом рынке позволяет рассматривать и более широкий шаг. В дальнейшем снижение может продолжиться».

Действительно, сейчас ОФЗ со сроком погашения более полутора лет торгуются под доходность около 10% годовых, и если руководствоваться ставками облигационного рынка, то Банк России вполне может снизить свою ставку до 10-12% годовых.

Однако стоит обратить внимание на еще один важный индикатор — ставки РЕПО с Центральным контрагентом. На рынке РЕПО с ЦК идут торги краткосрочными займами под залог высоколиквидных ценных бумаг. Гарантом исполнения обязательств выступает Московская биржа. Сейчас процентные ставки на этом рынке составляют от 16,2 до 16,7% годовых в зависимости от срока кредитования и вида обеспечения.

Таким образом, можно утверждать, что 13-15% годовых для ключевой ставки будет сейчас оптимальным вариантом. Впрочем, у Банка России может быть другое мнение, поскольку он обладает гораздо большей информацией.

Все аналитики ждут уменьшения ключевой ставки в последующем в течение года. «Мы допускаем, что ключевая ставка до конца года может быть снижена до 12-13%, т. е. будет оставаться ниже инфляции в годовом выражении, как это было в 2015 году. По-видимому, ЦБ РФ будет ориентироваться не столько и не только на инфляцию в годовом выражении (которая пока продолжает расти за счет эффекта базы и, по консенсус-прогнозу, достигнет 22% к концу года), а на инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев (в апреле их оценка снизилась до 12,5%) и на текущие сезонно-сглаженные годовые темпы инфляции», — говорит Ковалев.

Обычно снижение ключевой ставки ЦБ увеличивает нагрузку на рубль, поскольку вложения в валютные активы становятся более привлекательными. Но сейчас в связи с введенными Западом санкциями, инвестиции в облигации США или стран Европы стали практически недоступными и очень рискованными с точки зрения возможной блокировки активов.

Поэтому решение Банка России практически не окажет никакого влияния на курс рубля.

Небольшую поддержку окажет понижение ставки рынку акций. Крупные эмитенты сократят расходы на привлечение и обслуживание долга, снизятся в цене маржинальные кредиты, предоставляемые брокерами участникам торгов.

Возможно, часть средств после закрытия краткосрочных депозитов пойдет на покупку акций, поскольку новые депозиты в банках уже менее привлекательны.

Но для дальнейшей динамики Индекса Мосбиржи размер ключевой ставки не будет определяющим фактором. Трейдеры пока сильно напуганы политическим фоном и ожиданиями сильного падения российской экономики, не имея достаточно убедительных для себя сигналов обратного характера.