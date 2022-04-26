Белорусские ВВС и войска ПВО проведут совместную с российскими военными тренировку

Участники совместной штабной тренировки ВВС и ПВО Вооруженных сил Белоруссии и представители объединения ВВС и ПВО Западного военного округа ВС РФ в период с 26 по 29 апреля отработают вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Министерства обороны Белоруссии. Информацию подтвердили и в российском военном ведомстве, сообщает агентство.

«С 26 по 29 апреля в войсках ВВС и ПВО будет проведена объединенная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что считает логичным привлечение Беларуси к переговорному процессу по урегулированию российско-украинского конфликта из-за ее вовлеченности в дела региона.

Она также отметила, что Беларусь уже давно участвует в урегулировании ситуации на Украине, и «Минск активно и очень конструктивно предложил свою помощь в качестве площадки для проведения переговорного процесса на разных уровнях», пишет ТАСС.

