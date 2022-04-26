Выручка входящей в АФК «Система» Sitronics Group выросла по итогам 2021 года почти на 94%

Российская многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group, входящая в АФК «Система», опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за 2021 год.

Согласно подготовленному в соответствии с МСФО отчету, выручка компании увеличилась на 93,8% год к году и достигла 29,2 млрд руб. OIBDA выросла на 25,5%, до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 709 млн руб.

Уточняется, что позитивных показателей Sitronics Group удалось добиться, в частности, благодаря развитию ИТ-услуг в сфере консалтинга, аутсорсинга, техподдержки и кастомизации программного обеспечения под клиента — в этом сегменте выручка компании увеличилась более чем на 435%. Кроме того, важную роль сыграла реализация высокотехнологичных цифровых решений и программно-аппаратных комплексов для морской отрасли и судоходства.

По части услуг видеонаблюдения и видеоаналитики рост выручки Sitronics Group год к году составил 26,6%, указывается в пресс-релизе. Сегмент разработки собственного ПО продемонстрировал рост на 19,3%.

Отмечается, что холдинг начал разрабатывать и производить собственное серверное оборудование в Новосибирске. Продуктовый портфель группы пополнился решениями для цифровизации промышленности на основе видеоаналитики, автоматизации, IoT-систем и программного обеспечения. Также в 2021 году начала внедряться электрозарядная инфраструктура и сервисы под брендом Sitronics Electro, представляющая из себя сеть зарядных станций для личного и общественного электротранспорта.

«В 2021 году Sitronics Group приросла новыми направлениями бизнеса — комплексными разработками в сфере цифровизации морской транспортно-логистической отрасли компании Sitronics KT и технологиями производства нано- и микро-спутников компании "Спутникс". В сферу деятельности вошли разработки для развития цифровых услуг на основе спутниковых данных», — говорится в сообщении.

По словам президента Sitronics Group Николая Пожидаева, в 2021 году компания сосредоточилась на разработке собственных технологий для цифровой трансформации таких отраслей, как топливно-энергетический комплекс, добывающие и перерабатывающие предприятия, транспорт и судоходство. «Итоги года показывают, что наши усилия по трансформации бизнеса в сторону создания собственных отечественных интеллектуальных решений дают хорошие результаты. А текущая рыночная ситуация подтверждает верность выбранного нами вектора», — подчеркнул Пожидаев.

Потенциал для дальнейшего развития компания видит в предоставлении спутниковых данных для российской картографии, геодезии, навигации и судоходства, а также в морских интеллектуальных разработках.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Высшая школа экономики готовит к запуску в космос аппарат, разработанный Московским институтом электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ) в сотрудничестве со специалистами компании «Спутникс». Оборудование обладает улучшенными характеристиками благодаря автоматической идентификационной системе и импульсной двигательной установке VERA. Спутник будет вести мониторинг земной поверхности в труднодоступных районах Арктики и станет частью системы отслеживания движения судов по Северному морскому пути.