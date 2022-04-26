Запатентовать невозможное

Роспатент выдал патент на вечный двигатель на основе проведенной экспертизы. Она включает в себя соответствие заявленной разработки условиям патентоспособности и предъявляемым к материалам требованиям, а также проверку сведений, необходимых для воспроизведения разработки. Однако такая экспертиза не подразумевает проведение реальных экспериментов и опытов, которые могут подтвердить работоспособность разработки, сообщили в пресс-службе Роспатента.

По словам автора идеи, изобретение представляет собой роторный инерционный двигатель, который «использует для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью».

Споры о том, возможно ли создать вечный двигатель, велись учеными много лет, однако большинство из них пришли к мнению, что такое устройство не может существовать, потому что это противоречит первому и второму закону термодинамики.

«Вечный двигатель несовместим с одним из самых фундаментальных и проверенных законов физики — законом сохранения энергии. Теоретически, конечно, можно допустить, что этот закон может нарушаться в каких-то условиях, которые до сих пор просто не принимались во внимание, но вероятность этого совершенно ничтожна, а последствия для всей физики были бы несравнимо шире создания вечного двигателя», — рассказал журналу «Эксперт» Станислав Виноградов, заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ. Он добавил, что именно поэтому серьезные учёные обычно не имеют возможности тратить время на поиски ошибок в подобных изобретениях.

Не первый и не последний

Люди уже на протяжении многих веков пытаются создать вечный двигатель. Но, к сожалению, из-за большого числа заявок изобретателей на выдачу патентов на придуманные ими неработающие вечные двигатели, ряд национальных патентных ведомств и академий наук зарубежных стран, приняли решение вообще не принимать к рассмотрению заявки на изобретения абсолютного двигателя, отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов. Он напомнил, что еще в 1775 году Парижская академия наук приняла своё знаменитое решение не рассматривать проекты вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания.

Вопрос к экспертизе

По словам Владимира Кузнецова, ввиду ошибок в экспертизах изобретений, или же по причине невнимательности, порой подобные заявки проходят регистрацию, несмотря на несоответствие их критерию промышленной применимости.

Согласно одному из пунктов руководства по выдаче патентов, если эксперт предположил невозможность реализации или изобретения или его работы по назначению ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он должен провести скрупулезный анализ функционирования заявленного устройства. Если предположение подтверждается, заявителю дается возможность доказать свою правоту и опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения.

«Если заявитель не представляет такие доказательства или опровержение, эксперт вправе не принимать во внимание акты об испытании заявленного устройства и иные подобные документы. Таким образом, несмотря на очевидную нереализуемость подобных изобретений, говоря в контексте данного решения о регистрации патента, можно отметить, что вопросы возникают именно к экспертизе подобных изобретений, — подчеркивает Кузнецов.

По мнению главы Комиссии по борьбе со лженаукой РАН, академика Евгения Александрова, у этой истории могут быть серьезные последствия:

«Перед нами пример краха системы экспертизы в РФ. Это может привести к катастрофическим последствиям, так как отсутствие добросовестной экспертизы в условиях изоляции и отсутствия контактов с мировым экспертно-научным сообществом неизбежно приведет к продвижению лженаучных проектов в самых разных областях деятельности», — рассказал «Газете.Ru» Александров. Он также предположил, что у автора идеи нет никакого работающего прототипа, и изобретатель стремится лишь привлечь НИИ, чтобы они помогли реализовать этот проект их свой счет.

Таким образом, Роспатент все больше и больше становится далек от реальной науки, и если патентование лженаучных проектов станет тенденцией, это может привести к обесцениванию российских патентов в целом.