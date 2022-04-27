Акции дня: трейдеры увидели силу в бумагах «Яндекса»

Резким ростом закончилась сессия на Мосбирже в среду, 27 апреля для бумаг IT-гиганта компании «Яндекс». За день стоимость бумаг выросла на +9,23% до 1748,6 рублей за штуку.

Толчок для скупки акций стали сильный отчет за первый квартал 2022 года, а также новость о том, что «Яндекс» ищет возможности для размещения своих бумаг на новых международных биржах. За первые три месяца текущего года консолидированная выручка «Яндекса» по стандартам US GAAP выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 106 млрд рублей.

В начале марта торги акциями IT-компании на международной бирже NASDAQ были приостановлены на фоне введения санкций в отношении России и отечественных компаний. Из-за этого «Яндекс» оказался в сложной ситуации. Компания сообщила, что не сможет выполнить требования держателей бумаг, в случае если они захотят погашения облигаций по номинальной стоимости плюс выплаты начисленных процентов. При этом на Мосбирже нерезиденты не могут торговать бумагами из-за введенного российским ЦБ запрета на продажу акций. Поэтому сообщение о выходе на новую международную биржу приободрил трейдеров.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +4,56% до 2424,28 пунктов. Индекс РТС поднялся на +4,92% до 1049,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:41мск составила 104,46 долларов за баррель (-0,14%). Российская валюта укреплялась – 72,48 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.