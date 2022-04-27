Альберт Суниев - как улучшается инфраструктура Москвы

Как считает генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Альфатович Суниев, сотрудничество с городом в нынешних условиях является очень привлекательной формой работы для застройщиков.

Проекты Альберта Альфатовича Суниева

В качестве примера можно привести успешно реализованные проекты транспортно-пересадочных узлов в разных районах Москвы.

«Для привлечения инвесторов в проекты транспортно-пересадочных узлов нами создаются максимально выгодные условия. Главное – мы предоставляем площадку под строительство с уже готовой документацией на землю и подведенными коммуникациями. Другими словами, мы создаем все необходимые условия для успешного экономического развития территории ТПУ, поэтому такие проекты пользуются большим успехом у инвесторов», - отмечает Альберт Суниев.

Первоначальная задача ТПУ состоит в интеграции недостаточно развитых районов в общегородскую структуру. На старте программы каждая конечная станция метро рассматривалась с точки зрения не только транспортной инфраструктуры, но и в целом развития и обустройства района. Изучалось устройство улично-дорожных сетей, подъездных путей уличного транспорта к станциям метро. Все эти факторы согласуются и увязываются в едином инженерном проекте.

По словам Альберта Альфатовича Суниева, в качестве примера можно рассмотреть проект ТПУ «Рязанская», территория которого представляла собой промышленную зону со складами и слабо развитой транспортной инфраструктурой. В таком формате привлечь инвестора в проект было бы затруднительно. Но когда городом уже реализована технологическая часть и сформирован большой трафик, интеграция коммерческой инфраструктуры становится вполне обоснованной, т.к. торговые площади будут его обслуживать. Соответственно в таких условиях это девелоперам очень интересно.

Аналогичные задачи решаются в большинстве проектов будущих транспортно-пересадочных узлов. Одна из главных сложностей – договориться с собственниками, учесть интересы города и третьих лиц. Есть еще одна сложность, которую надо учитывать при проектировании ТПУ, - уже сложившаяся инженерная инфраструктура: линии метро, магистральные сети, санитарные и техзоны от существующих объектов, рассказывает Суниев.

«Прежде всего, мы интегрируем городские территории в транспортную сеть мегаполиса, создаем на них современную инфраструктуру. Инвесторам же предлагается полностью оформленный и проработанный проект, позволяющий приступать непосредственно к строительству, не тратя времени и сил на бюрократию», - отмечает эксперт.

ТПУ создают новые рабочие места, способствуют развитию транспорта. Коммерческая составляющая развивает экономику района. Что получает город? Прежде всего, комфортную среду проживания, рабочие места, развитую городскую инфраструктуру, а также налог на прибыль, налог на имущество. Это все благодаря инвестиционным вложениям.