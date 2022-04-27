Инфраструктура Частные инвестиции

Альберт Суниев - как улучшается инфраструктура Москвы

27 апреля 2022, 16:43

В Москве реализуется большое количество градостроительных проектов, направленных на улучшение городской инфраструктуры, в том числе, с помощью привлечения инвесторов.

предоставлено пресс-службой
генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Альфатович Суниев

Как считает генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов», исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Альфатович Суниев, сотрудничество с городом в нынешних условиях является очень привлекательной формой работы для застройщиков.

Проекты Альберта Альфатовича Суниева

В качестве примера можно привести успешно реализованные проекты транспортно-пересадочных узлов в разных районах Москвы.

«Для привлечения инвесторов в проекты транспортно-пересадочных узлов нами создаются максимально выгодные условия. Главное – мы предоставляем площадку под строительство с уже готовой документацией на землю и подведенными коммуникациями. Другими словами, мы создаем все необходимые условия для успешного экономического развития территории ТПУ, поэтому такие проекты пользуются большим успехом у инвесторов», - отмечает Альберт Суниев.  

Первоначальная задача ТПУ состоит в интеграции недостаточно развитых районов в общегородскую структуру. На старте программы каждая конечная станция метро рассматривалась с точки зрения не только транспортной инфраструктуры, но и в целом развития и обустройства района. Изучалось устройство улично-дорожных сетей, подъездных путей уличного транспорта к станциям метро. Все эти факторы согласуются и увязываются в едином инженерном проекте.

По словам Альберта Альфатовича Суниева, в качестве примера можно рассмотреть проект ТПУ «Рязанская», территория которого представляла собой промышленную зону со складами и слабо развитой транспортной инфраструктурой. В таком формате привлечь инвестора в проект было бы затруднительно. Но когда городом уже реализована технологическая часть и сформирован большой трафик, интеграция коммерческой инфраструктуры становится вполне обоснованной, т.к. торговые площади будут его обслуживать. Соответственно в таких условиях это девелоперам очень интересно.

Аналогичные задачи решаются в большинстве проектов будущих транспортно-пересадочных узлов. Одна из главных сложностей – договориться с собственниками, учесть интересы города и третьих лиц.  Есть еще одна сложность, которую надо учитывать при проектировании ТПУ, - уже сложившаяся инженерная инфраструктура: линии метро, магистральные сети, санитарные и техзоны от существующих объектов, рассказывает Суниев.

«Прежде всего, мы интегрируем городские территории в транспортную сеть мегаполиса, создаем на них современную инфраструктуру. Инвесторам же предлагается полностью оформленный и проработанный проект, позволяющий приступать непосредственно к строительству, не тратя времени и сил на бюрократию», - отмечает эксперт. 

ТПУ создают новые рабочие места, способствуют развитию транспорта. Коммерческая составляющая развивает экономику района. Что получает город? Прежде всего, комфортную среду проживания, рабочие места, развитую городскую инфраструктуру, а также налог на прибыль, налог на имущество. Это все благодаря инвестиционным вложениям.