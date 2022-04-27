Американского студента Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко

Студента из США Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицейским при задержании, обменяли на летчика Константина Ярошенко. Россиянин был приговорен американским судом к 20 годам заключения по обвинению в подготовке к перевозке наркотиков.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — цитирует «Интерфакс» сообщение Министерства иностранных дел России.

Супруга Константина Ярошенко Виктория сообщила, что обмен произошел в Турции, сейчас летчик возвращается на родину, передает «РИА Новости».

Тревор Рид был задержан в Москве 16 августа 2019 года. По версии следствия, он устроил скандал на улице. Американец оказал сопротивление представителям правоохранительных органов, пытавшимся задержать его, после чего в полицейской машине напал на одного из сотрудников МВД. Рида обвинили в применении насилия к правоохранителям (ч. 2 ст. 318 УК), в июле 2020 года ему назначили девять лет колонии общего режима, также с него взыскали по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских. Сам Тревор Рид не признал вины. По его словам, он не помнил о случившемся, так как в момент задержания был нетрезв.

Константин Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году по обвинению в подготовке к перевозке крупной партии кокаина, его экстрадировали в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. В мае 2021 года семья Ярошенко направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой о помиловании.