Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях

Австрия и австрийская нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях, передает ТАСС, ссылаясь на заявление канцлера страны Карла Нехаммера, передает ТАСС. Он подчеркнул, что для этой цели был открыт счет в российском банке.

«Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии», - сказал Нехаммер на пресс-конференции. Он добавил, что условия «были признаны соответствующими условиям санкций».

Канцлер также обратил внимание на то, что Польша и Болгария, которые отказались платить за российский газ в рублях, столкнулись с проблемами с поставками топлива из России.

Ранее министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что газовая промышленность Австрии зависит от российского газа, подчеркнув, что страна не поддержит запрет на российский газ.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе платежей за природный газ для Евросоюза и стран, которые поддержали санкции против России, в рубли, чтобы отказаться от использования долларов и евро в расчетах.

31 марта Путин подписал соответствующий указ и заявил, что Россия рассмотрит вопрос о невыполнении обязательств по газовым контрактам недружественными государствами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

