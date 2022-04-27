Болгария отказала в военной помощи Украине

Болгарский президент Румен Радев, отвечая на вопросы журналистов в среду, категорически отверг возможность военной помощи Украине со стороны Болгарии. По словам Радева, это означало бы вовлечение его страны в конфликт.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово "победа", если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», — сказал, по сообщению ТАСС, болгарский лидер, добавив, что продление конфликта будет пагубным во всех отношениях.

Румен Радев также высказал сомнение в необходимости посещения Киева болгарской правительственной делегацией во главе с премьер-министором Кириллом Петковым. Поездка ранее была запланирована на 28 апреля.

«Суверенная болгарская позиция формируется в Софии, необходимости в подобной поездке нет», — цитирует ТАСС слова президента Болгарии.

После прошедшей накануне на немецкой авиабазе Рамштайн встречи представителей стран НАТО, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что консультации США и их союзников по вопросу отправки Украине военной помощи будут проводиться на ежемесячной основе.

Ранее сообщалось, что Россия направила ноту протеста США, заявив, что поставки вооружений Киеву от североатлантического блока усугубляют ситуацию на Украине и могут привести к самым непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности.