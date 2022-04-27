Четыре страны ЕС уже заплатили рублями за газ

По информации СМИ, десять европейских государств, из числа «недружественных», открыли счета в Газпромбанке, тем самым подтвердив согласие оплачивать поставки российского газа рублями. Четыре страны уже произвели оплату в соответствии с новым принятым Россией механизмом. Эту информацию сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом, какие именно страны перешли в расчетах на рубли, не сообщается.

Ранее о согласии оплачивать газ в российской валюте согласилась Венгрия, сегодня об аналогичном решении заявила и Австрия.

Одновременно западное агентство указывает, что тем покупателям, кто пока не решился перейти на рублевую схему оплаты топлива, отключения газа в ближайшее время не грозят.

«При этом, если другие покупатели отклонят требования Кремля о новом порядке оплаты, приостановка поставок, подобная польскому и болгарскому сценариям, маловероятна в ближайшем будущем, поскольку следующие платежи назначены на конец мая», — цитирует Bloomberg российское информагентство РИА Новости.



«Эксперт» ранее уже сообщал о прекращении поставок российского природного газа Польше и Болгарии, отказавшимся оплачивать поставки «Газпрома» в российской национальной валюте.

