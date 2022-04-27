Эксперт: платформенная занятость может поддержать экономику страны

На площадке Фонда «Центр стратегических разработок» в среду состоялась презентация исследования «Платформенная занятость: вызовы и способы решения».

В самом исследовании и в ходе конференции спикеры рассказали о специфике отношений между цифровыми платформами и лицами, получающими доход посредством доступа к различным видам работ (в том числе курьерские услуги, такси, найм рабочих, клининг, репетиторство и прочее), а также о том, почему вопрос регулирования платформенной занятости становится все более актуальным.

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Кто работает с онлайн-платформами

Платформенная занятость — это достаточно новый формат вывода работников в рынок труда, предполагающий использование некой цифровой платформы, выступающей в качестве посредника между поставщиками или исполнителями и их клиентами. В качестве отечественных примеров платформ можно назвать Яндекс.Такси или Delivery Club.

Эксперты напомнили, что платформенную занятость можно представить в виде трехстороннего взаимодействия самих онлайн-платформ (их владельцев), физических лиц (работников), оказывающих услуги через онлайн-платформы, и клиентов (заказчиков). Таким образом, в результате развития платформенной̆ экономики появилась не только новая бизнес-модель, но и новая форма занятости.

Кстати, занятость с использованием платформы может быть для человека как основной, так и дополнительной.

На данный момент не существует универсальных критериев, какие компании относятся к платформенной экономике, заметила в ходе презентации вице-президент Центра стратегических разработок Лора Накорякова, но, согласно оценкам ЦСР, таковых в нашей стране насчитывается порядка 150.

«Также существует множество подходов и для типизации платформенной занятости. Для России характерна совокупность трех критериев — формы образования услуг (онлайн или оффлайн), навыков (высоких, средних, низких) и субъекта, который распределяет задачи. Ключевой тип для Российской Федерации на сегодняшний день — это низкоквалифицированная работа на месте. Задачи чаще всего распределяет сама платформа», — рассказала Лора Накорякова.

Эксперт уточнила, что рост платформенных занятых происходит ежегодно. На текущий период численность постоянной платформенной занятости составляет 3,5 млн человек. Периодически же работают с сервисами платформ около 10 млн человек

Среди платформенных занятых в РФ в моменте преобладают водители такси и курьеры. Согласно данным исследования, исполнители других услуг чаще всего заняты в сферах обучения, репетиторства и переводов (19%), уборки и помощи по хозяйству (15%), компьютерной̆ помощи (13%) и индустрии красоты (11%).

Большинство платформенных занятых, исходя из данных исследования, оказывают услуги, не требующие высокой̆ квалификации. Подавляющее большинство делает это на месте (94%). Только 6% — онлайн.

«Также очень важно было изучить портрет работника, чтобы понимать и социально-экономические эффекты, и те ниши, которые необходимо закрывать регуляторам для повышения эффективности отрасли. В большой степени на платформах работают мужского пола — 62% мужчин, средний возраст 31 год. Средний срок сотрудничества — 2,5 года, но есть тенденция к росту. Важно отметить, что среди платформенных занятых есть не только граждане России (68%), но и иностранцы — их треть», — пояснила Лора Накорякова, добавив, что иностранные граждане в час зарабатывают больше, но также более заинтересованы в социальных гарантиях.

Что касается популярности подобных методов работы, то практически 9 из 10 опрошенных отвечают, что платформенная занятость является основным источником дохода (около 86%). При этом в Европе данные показатели значительно ниже. К примеру, в Нидерландах — чуть более 30%. Также в России 74% оформили свои отношения с платформой напрямую, заключила эксперт.

Платформенным занятым нужно больше соцгарантий

На данный момент реакция властей в разных странах на рост популярности платформенной занятости отличается. Ключевой вопрос о квалификации статуса платформенного занятого в настоящее время остается в плоскости правоприменительной практики. Зачастую сами платформы решают данную проблему путем заключения договоров определенной правовой природы.

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Однако российские суды, сталкивающиеся с необходимостью определения статуса платформенного занятого, обращаются к условному юридическому тесту, позволяющему вывести наличие или отсутствие трудовых отношений, отмечено в исследовании. Эксперты полагают, что России предстоит выработать собственный путь регуляторной политики, учитывая постоянное развитие самих платформ и способов их взаимодействия с работником, а также промежуточную форму занятости работников.

«Самое популярное направление — это сохранение статуса-кво, то есть признание гражданско-правового статуса отношений между платформенными занятыми и платформой. По этому пути идет Россия. С одной стороны, это то, что нужно рынку сейчас. С другой — в долгосрочной перспективе это невыгодно никому, потому что встречаются попытки переквалифицировать такие отношения в трудовые, а это не учитывает их специфику и является серьезным барьером для дальнейшего развития», — заметила вице-президент ЦРС, директор центра регуляторной политики Екатерина Папченкова.

При этом к очевидным плюсам работы на платформах относятся гибкий график, частота выплат, возможность сотрудничества с несколькими платформами сразу (хотя на данный момент наблюдается приверженность к работе на одной) и возможность получения чаевых. Но имеются и существенные минусы — встречающаяся дискриминация в части распределения заказов, непрозрачность системы начисления оплаты за выполненную работу, скрытый характер алгоритмов оценки, а также широкая система штрафов и санкций.

Кроме того, система государственного страхового обеспечения в России, не выделяющая платформенных занятых в отдельную категорию, не предоставляет им ряд гарантий, которые предоставляются аналогичной̆ категории трудящихся в странах, сформировавших соответствующие регуляторные решения. Граждане РФ, работающие с сервисами платформ, обеспечены базовым медицинским и пенсионных страхованием, минимальным пособием по уходу за ребенком. Но при этом для платформенных занятых, как правило, не предусмотрены выплаты по временной нетрудоспособности.

В России среди платформ курьерской доставки и такси наиболее распространенным видом является страхование от несчастных случаев во время работы, а для платформ по оказанию персональных услуг — страхование гражданской̆ ответственности, подчеркивается в исследовании.

Таким образом, эксперты заметили, что регулирование платформенной занятости должно строиться вокруг политики повышения социальной и пенсионной обеспеченности работников, недопущения дискриминации платформенных занятых, вывода их из «серой зоны». Необходимо и предоставления цифровым платформам, через которые платформенные занятые оказывают свои услуги, защиты от рисков переквалификации гражданско-правовых отношений с ними в трудовые.

Кроме того, исследователи полагают, что сервисы могли бы предлагать пользователям самостоятельно приобретать нужные им соцгарантии непосредственно на платформе.

Не игра в одни ворота

В беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян заметил, что несмотря на скакнувший рост желающих работать на различных платформах, особенно среди тех, кто из-за текущего кризиса лишился заработка или просто хочет получить дополнительный доход, излишне торопиться с вводом жесткой регулятивной политики не стоит.

«Главное — не сделать хуже. Ведь нужно найти баланс. Конечно, с регулированием нельзя затягивать, потому что людей становится все больше. Но любое регуляторное введение, даже если больших финансовых затрат оно не несет, все равно требует некоторых дотаций. И на текущий турбулентный период спешно вводить плохо проработанные требования — не самая лучшая идея. Они должны быть четкими, понятными», — заявил Левон Айрапетян.

Екатерина Папченкова в свою очередь напомнила «Эксперту», что правового вакуума по данному вопросу сейчас все-таки нет.

«Работники попадают под гражданско-правовые отношения, а они регулируются. Да, мы видим, что в долгосрочной перспективе данный сектор экономики будет расти. В том числе потому, что он может сам по себе поддержать экономику. Но его рост связан с определенными издержками. И их важно настроить так, чтобы подсобная экономика не обвалила экономику в целом. И чтобы в какой-то момент все не оказались платформенными занятыми, а не обычными работниками», — отметила она.

При этом, как считает Левон Айрапетян, введение регулирования минимальных и средних доходов платформенных занятых может привести к негативным последствиям. Кроме того, моменты, когда работники теряют часть заработка из-за снижения интереса к услугам платформ, могут решаться двумя сторонами самостоятельно.

«В целом любое вмешательство в рыночные отношения — чревато. Здесь не 7, а 700 раз нужно подумать. Понятно, что в периоды просадки, кризиса доходы у людей снижаются. Но на многих платформах работает специальная модель динамичного ценообразования для исполнителей. И когда спрос ажиотажный — тогда начинают ругаться потребители услуг, а курьеры, например, зарабатывать. Так что, это не игра в одни ворота», — заключил эксперт.