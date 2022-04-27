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Эксперт: платформенная занятость может поддержать экономику страны

Екатерина Кобиц
корреспондент Expert.ru
27 апреля 2022, 21:50

В свете текущих экономических событий все более широкие слои населения России охватывает платформенная занятость. Грамотное регулирование данной сферы весьма важно, так как неправильные ее настройки способны создать серьезные социальные проблемы.

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Курьер сервиса доставки Delivery Club

На площадке Фонда «Центр стратегических разработок» в среду состоялась презентация исследования «Платформенная занятость: вызовы и способы решения». 

В самом исследовании и в ходе конференции спикеры рассказали о специфике отношений между цифровыми платформами и лицами, получающими доход посредством доступа к различным видам работ (в том числе курьерские услуги, такси, найм рабочих, клининг, репетиторство и прочее), а также о том, почему вопрос регулирования платформенной занятости становится все более актуальным. 

Кто работает с онлайн-платформами

Платформенная занятость — это достаточно новый формат вывода работников в рынок труда, предполагающий использование некой цифровой платформы, выступающей в качестве посредника между поставщиками или исполнителями и их клиентами. В качестве отечественных примеров платформ можно назвать Яндекс.Такси или Delivery Club.

Эксперты напомнили, что платформенную занятость можно представить в виде трехстороннего взаимодействия самих онлайн-платформ (их владельцев), физических лиц (работников), оказывающих услуги через онлайн-платформы, и клиентов (заказчиков). Таким образом, в результате развития платформенной̆ экономики появилась не только новая бизнес-модель, но и новая форма занятости.

Кстати, занятость с использованием платформы может быть для человека как основной, так и дополнительной.

На данный момент не существует универсальных критериев, какие компании относятся к платформенной экономике, заметила в ходе презентации вице-президент Центра стратегических разработок Лора Накорякова, но, согласно оценкам ЦСР, таковых в нашей стране насчитывается порядка 150.

«Также существует множество подходов и для типизации платформенной занятости. Для России характерна совокупность трех критериев — формы образования услуг (онлайн или оффлайн), навыков (высоких, средних, низких) и субъекта, который распределяет задачи. Ключевой тип для Российской Федерации на сегодняшний день — это низкоквалифицированная работа на месте. Задачи чаще всего распределяет сама платформа», — рассказала Лора Накорякова.

Эксперт уточнила, что рост платформенных занятых происходит ежегодно. На текущий период численность постоянной платформенной занятости составляет 3,5 млн человек. Периодически же работают с сервисами платформ около 10 млн человек

Среди платформенных занятых в РФ в моменте преобладают водители такси и курьеры. Согласно данным исследования, исполнители других услуг чаще всего заняты в сферах обучения, репетиторства и переводов (19%), уборки и помощи по хозяйству (15%), компьютерной̆ помощи (13%) и индустрии красоты (11%). 

Большинство платформенных занятых, исходя из данных исследования, оказывают услуги, не требующие высокой̆ квалификации. Подавляющее большинство делает это на месте (94%). Только 6% — онлайн. 

«Также очень важно было изучить портрет работника, чтобы понимать и социально-экономические эффекты, и те ниши, которые необходимо закрывать регуляторам для повышения эффективности отрасли. В большой степени на платформах работают мужского пола — 62% мужчин, средний возраст 31 год. Средний срок сотрудничества — 2,5 года, но есть тенденция к росту. Важно отметить, что среди платформенных занятых есть не только граждане России (68%), но и иностранцы — их треть», — пояснила Лора Накорякова, добавив, что иностранные граждане в час зарабатывают больше, но также более заинтересованы в социальных гарантиях.

Что касается популярности подобных методов работы, то практически 9 из 10 опрошенных отвечают, что платформенная занятость является основным источником дохода (около 86%). При этом в Европе данные показатели значительно ниже. К примеру, в Нидерландах — чуть более 30%. Также в России 74% оформили свои отношения с платформой напрямую, заключила эксперт. 

Платформенным занятым нужно больше соцгарантий

На данный момент реакция властей в разных странах на рост популярности платформенной занятости отличается. Ключевой вопрос о квалификации статуса платформенного занятого в настоящее время остается в плоскости правоприменительной практики. Зачастую сами платформы решают данную проблему путем заключения договоров определенной правовой природы. 

Однако российские суды, сталкивающиеся с необходимостью определения статуса платформенного занятого, обращаются к условному юридическому тесту, позволяющему вывести наличие или отсутствие трудовых отношений, отмечено в исследовании. Эксперты полагают, что России предстоит выработать собственный путь регуляторной политики, учитывая постоянное развитие самих платформ и способов их взаимодействия с работником, а также промежуточную форму занятости работников. 

«Самое популярное направление — это сохранение статуса-кво, то есть признание гражданско-правового статуса отношений между платформенными занятыми и платформой. По этому пути идет Россия. С одной стороны, это то, что нужно рынку сейчас. С другой — в долгосрочной перспективе это невыгодно никому, потому что встречаются попытки переквалифицировать такие отношения в трудовые, а это не учитывает их специфику и является серьезным барьером для дальнейшего развития», — заметила вице-президент ЦРС, директор центра регуляторной политики Екатерина Папченкова. 

При этом к очевидным плюсам работы на платформах относятся гибкий график, частота выплат, возможность сотрудничества с несколькими платформами сразу (хотя на данный момент наблюдается приверженность к работе на одной) и возможность получения чаевых. Но имеются и существенные минусы — встречающаяся дискриминация в части распределения заказов, непрозрачность системы начисления оплаты за выполненную работу, скрытый характер алгоритмов оценки, а также широкая система штрафов и санкций.

Кроме того, система государственного страхового обеспечения в России, не выделяющая платформенных занятых в отдельную категорию, не предоставляет им ряд гарантий, которые предоставляются аналогичной̆ категории трудящихся в странах, сформировавших соответствующие регуляторные решения. Граждане РФ, работающие с сервисами платформ, обеспечены базовым медицинским и пенсионных страхованием, минимальным пособием по уходу за ребенком. Но при этом для платформенных занятых, как правило, не предусмотрены выплаты по временной нетрудоспособности. 

В России среди платформ курьерской доставки и такси наиболее распространенным видом является страхование от несчастных случаев во время работы, а для платформ по оказанию персональных услуг — страхование гражданской̆ ответственности, подчеркивается в исследовании.

Таким образом, эксперты заметили, что регулирование платформенной занятости должно строиться вокруг политики повышения социальной и пенсионной обеспеченности работников, недопущения дискриминации платформенных занятых, вывода их из «серой зоны». Необходимо и предоставления цифровым платформам, через которые платформенные занятые оказывают свои услуги, защиты от рисков переквалификации гражданско-правовых отношений с ними в трудовые. 

Кроме того, исследователи полагают, что сервисы могли бы предлагать пользователям самостоятельно приобретать нужные им соцгарантии непосредственно на платформе. 

Не игра в одни ворота

В беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян заметил, что несмотря на скакнувший рост желающих работать на различных платформах, особенно среди тех, кто из-за текущего кризиса лишился заработка или просто хочет получить дополнительный доход, излишне торопиться с вводом жесткой регулятивной политики не стоит. 

«Главное — не сделать хуже. Ведь нужно найти баланс. Конечно, с регулированием нельзя затягивать, потому что людей становится все больше. Но любое регуляторное введение, даже если больших финансовых затрат оно не несет, все равно требует некоторых дотаций. И на текущий турбулентный период спешно вводить плохо проработанные требования — не самая лучшая идея. Они должны быть четкими, понятными», — заявил Левон Айрапетян. 

Екатерина Папченкова в свою очередь напомнила «Эксперту», что правового вакуума по данному вопросу сейчас все-таки нет. 

«Работники попадают под гражданско-правовые отношения, а они регулируются. Да, мы видим, что в долгосрочной перспективе данный сектор экономики будет расти. В том числе потому, что он может сам по себе поддержать экономику. Но его рост связан с определенными издержками. И их важно настроить так, чтобы подсобная экономика не обвалила экономику в целом. И чтобы в какой-то момент все не оказались платформенными занятыми, а не обычными работниками», — отметила она. 

При этом, как считает Левон Айрапетян, введение регулирования минимальных и средних доходов платформенных занятых может привести к негативным последствиям. Кроме того, моменты, когда работники теряют часть заработка из-за снижения интереса к услугам платформ, могут решаться двумя сторонами самостоятельно.

«В целом любое вмешательство в рыночные отношения — чревато. Здесь не 7, а 700 раз нужно подумать. Понятно, что в периоды просадки, кризиса доходы у людей снижаются. Но на многих платформах работает специальная модель динамичного ценообразования для исполнителей. И когда спрос ажиотажный — тогда начинают ругаться потребители услуг, а курьеры, например, зарабатывать. Так что, это не игра в одни ворота», — заключил эксперт. 