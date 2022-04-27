Энергопотребление в России выросло в годовом выражении на 2,3%

Потребление электроэнергии в России по состоянию на 25 апреля 2022 года было на 2,3% выше, чем на аналогичную дату 2021 года, передает ТАСС, ссылаясь на материалы руководителя «Системного оператора» Единой энергетической системы (СО ЕЭС) России Федора Опадчего к Всероссийскому совещанию по итогам отопительного сезона 2021-2022 годов.

Во время отопительного сезона потребление энергии увеличилось на 3,7%, говорится в материалах.

Ранее Минэнерго сообщало, что потребление электроэнергии в России в ближайшие годы будет ежегодно увеличиваться на 1-1,5% без учета климатического фактора. Неуклонный рост потребления энергии наблюдается с 2009 года, напоминает ТАСС.

Ведомство уточняет, что потребление электроэнергии в стране по итогам 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с показателем на 2020 год и достигло 1,107 трлн кВт.ч.

При этом производство увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,131 трлн кВт.ч.

