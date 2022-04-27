Газ в Европе дорожает на 21% на открытии торгов

Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 21% и поднялась выше $1350 за 1 тыс. кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа в Польшу и Болгарию, передает ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

Цена майских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1374 за 1000 кубометров, или 125 евро за МВтч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВтч). После этого стоимость газа упала ниже $1250.

Ранее российская компания «Газпром» объявила, что полностью приостановил поставки газа, начиная с 27 апреля, болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за отказа оплачивать топливо в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны в рубли. Он заявил, что страна откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометированных валютах, включая доллары и евро.

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году поставки российского газа в Польшу увеличились на 9,4% до 10,58 млрд кубометров. Поставки в Болгарию в прошлом году удвоились и составили 3,15 миллиарда кубометров.

