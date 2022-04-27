«Газпром» объявил о полном прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию с 27 апреля

Российский газовый холдинг официально уведомил польскую компанию PGNIG и болгарскую «Булгаргаз» о прекращении поставок голубого топлива. Причиной подобных действий указывается отказ Польши и Болгарии оплачивать газовые поставки из России в рублях.

«Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNIG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — приводит ТАСС сообщение «Газпрома».

При этом указывается, что «Газпром экспорт» не получал апрельские платежи от указанных контрагентов по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

Российская компания особо обозначила механизм противодействия в случае несанкционированного отбора газа указанными странами из транзитных объемов. «Газпром» указал, что в случае подобных шагов Польши и Болгарии поставки для транзита будут сокращены на объем несанкционированного отбора топлива.

Как сообщает ТАСС, польская PGNIG официально подтвердила полную остановку поставок газа.

23 апреля на совещании с членами правительства президент России заявил, что будет введен новый порядок расчетов за газ «недружественными странами.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — цитирует президента ТАСС. По словам Путина, РФ намерена отказаться от расчетов в скомпрометировавших себя валютах.

С 1 апреля 2022 года в соотвестствии с Указом Президента Российской Федерации № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» оплата российского трубопроводного газа, поставляемого определенным в документе зарубежным контрагентам («недружественным» странам), должна осуществляться исключительно в российских рублях.

В указе прописан и механизм расчетов: зарубежные покупатели российского газа должны открыть два спецсчета типа «К» в Газпромбанке — рублевый и валютный. На валютный счет переводится оплата за приобретенное топливо в евро или долларах, после чего Газпромбанк продает эту валюту на Московской валютной бирже, а полученную в результате российскую валюту зачисляет на рублевый счет покупателя.