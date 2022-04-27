Вице-мэр Ефимов: еще три участка в Москве преобразуют по программе «Индустриальные кварталы»

В программу комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» в Москве попадут еще три участка. В их реорганизацию вложат 158 млрд рублей. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Еще три территории общей площадью 64 гектара будут реорганизованы по проекту «Индустриальные кварталы». Участки расположены на западе и северо-западе Москвы в районах Хорошево-Мневники, Очаково-Матвеевское и Южное Тушино. В новых индустриальных кварталах появится свыше 11 тысяч новых рабочих мест. Вложения в редевелопмент территорий составят 158 миллиардов рублей, а поступления в бюджет – 4,2 миллиарда рублей в год», – сообщил Ефимов.

В рамках реорганизации возведут около 1,4 млн кв. метров недвижимости, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

«Участок в районе Очаково-Матвеевское сохранит промышленное назначение – на 113 тысячах квадратных метров разместятся современные производства. Там же планируется возвести 124 тысячи квадратных метров общественно-деловых пространств. В Южном Тушине появится 750 тысяч квадратных метров жилой застройки, треть из них – по программе реновации, а также 350 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. В Хорошево-Мневниках планируется построить более 54 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации», – отметил Гаман.

Развитие бывших промзон в рамках проекта «Индустриальные кварталы» обеспечит в Москве порядка 550 тыс. рабочих мест и 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, напомнили в правительстве.