Си Цзиньпин поставил задачу обойти США по росту экономики

Несмотря на тяжелые последствия локдаунов для китайской экономики Си Цзиньпин хочет, пишет Wall Street Journsl, чтобы Поднебесная обошла в этом году США по росту ВВП. Он считает крайне важным показать всей планете преимущества китайской политической системы перед западной либеральной демократией и упадок США в отношении как экономики, так и политики. Напомним, осенью состоится очередной съезд КПК, на котором Си предстоит переизбираться на новый срок.

Сейчас в китайских министерствах спешно разрабатывают планы по ускорению крупных проектов в экономике и, особенно, в технологическом, производственном, энергетическом и пищевом секторах.

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В последнем квартале прошлого года американская экономика обошла китайскую по росту: 5,5% в годовом исчислении против 4% соответственно. Президент Байден особо обратил внимание на то, что американская экономика развивалась быстрее китайской впервые за 20 лет. Естественно, в Пекине обратили внимание на эти слова американского президента и они китайскому руководству не понравились.

Для борьбы с последствиями пандемии Китай должен проводить более жесткую макроэкономическую политику, считает член департамента по монетарной политике китайского центробанка Ван Имин. На экономическом форуме, прошедшем в Пекине на прошлой неделе, он подчеркнул, что правительство должно предпринять все усилия для того, чтобы рост экономики во втором квартале превысил привычные 5%. Это необходимо для достижения поставленной руководством задачи – добиться по итогам 2022 года экономического роста в 5,5%. В первом квартале текущего года рост ВВП составил 4,8%.

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Многие экономисты, в первую очередь, конечно, на Западе сомневаются в возможности выполнения поставленной Си задачи. Одним из главных препятствий они считают упорную приверженность Пекина нулевой терпимости в отношении коронавирусной инфекции, которая сейчас дорого обходится китайской экономике. Тяжелые последствия этой политики, популярной в прошлом году в ряде стран, но сейчас всеми, кроме Китая, отброшенной, особенно наглядно видны на локдаунах, которые введены сейчас в десятках крупных городов, включая Шанхай и Пекин. От стратегии нулевой терпимости страдают, в первую очередь, потребительские расходы и промышленное производство, главные драйверы экономического роста.

Пессимизма добавляет и серьезное проседание строительного сектора, на котором в немалой степени основывался раньше рост китайской экономики. Причем, началось оно еще в прошлом году, до прихода очередной волны пандемии, заставившей посадить на карантин порядка 400 миллионов китайцев.

Центральное правительство всячески пытается вывести строительную индустрию из кризиса. В последние недели власти в ряде провинций облегчили, например, ограничения на покупки недвижимости, а в Пекине решили отложить планы по расширению эксперимента по введению налога на недвижимость.

Китайские чиновники сейчас встречаются с иностранными инвесторами и компаниями и пытаются успокоить их опасения, связанные с «зачисткой» китайского IT-сектора и системы образования в прошлом году.

Статистика за первый квартал показывает, что развитие китайской экономики продолжается, но локдауны сильно ударили по торговле, розничным расходам и промышленному производству в марте. Не самая подходящая для роста экономики сейчас и геополитическая обстановка в мире. Санкции против России и обострение обстановки на Украине привели к резкому росту цен на сырье и повышению расходов бизнеса, а также разорвали немало цепочек поставок. К этому следует прибавить, конечно, и очень высокую инфляцию в Америке и Европе, справиться с которой центробанки не могут. Между тем, она сильно снижает покупательную способность американцев и европейцев и, следовательно, спрос на китайские товары.

Все это заставляет экономистов сомневаться в выполнимости задачи достигнуть в 2022 году роста экономики в 5,5%.

«Поставив цель на уровне 5,5%, они (Китай) поставил себя в тяжелое положение»,- говорит старший сотрудник Института мировой экономики Петерсона Мэри Лавли.

МВФ снизил прогноз по росту китайской экономики в этом году с 4,8 до 4,4%, главным образом, из-за пандемии и событий на Украине. В Фонде, кстати, снизили прогноз и по развитию американской экономики в 2022 году – с 4 до 3,7%.

Многие экономисты не могут понять, откуда возьмется рост китайской экономики при росте расходов для бизнеса и снижении спроса на китайские товары как дома, так и за рубежом. Что касается правительства КНР, то оно пока особенно не раскрывает карты и не объясняет, как будет выполнять распоряжение Си Цзиньпина. People’s Bank of China, к примеру, высвободил миллиарды на банковских балансах для того, чтобы банки активнее выдавали кредиты, но не снизил цену заимствований, как надеялись инвесторы.

Скорее всего, власти пойдут проверенным путем – будут стимулировать экономику многомиллиардными вливаниями, но в нынешней сложной обстановке эффективность этого орудия может оказаться ниже, чем обычно. При этом существенно вырастет госдолг.