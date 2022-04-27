Количество компаний-зомби в России выросло втрое за последние пять лет

Число российских компаний-зомби, которые находятся на грани банкротства и продолжают существовать лишь за счет постоянного внешнего финансирования (заемных средств, господдержки), за пять лет увеличилось втрое. Наиболее существенный рост произошел в пандемийный 2020 год, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов НКР и Rescore.

«Почти втрое выросло число компаний-зомби за пять лет: с 2 110 в 2016 году до 5 924 в 2020 году. В 2016-2019 годах доля компаний-зомби держалась на уровне около 3% от общего числа компаний в выборке, а в 2020 году наблюдался существенный рост — до 8%, что, по нашему мнению, обусловлено влиянием пандемии COVID-19. Общая сумма выручки компаний-зомби по итогам 2020 года составила 6,7 трлн рублей», — сообщается в исследовании.

По данным аналитиков, основную массу таких компаний составляют малые предприятия с выручкой от 100 до 300 млн рублей. В 2020 году их доля достигла рекордных 64% из общего числа «зомби», минимум был зафиксирован в 2018 году (43%). Эксперты считают, что малые предприятия менее эффективны с точки зрения прибыльности и ставки по кредитам для них, как правило, выше ставок для крупных компаний.

Проанализировав более 76 тыс. российских компаний различных секторов экономики из 85 регионов, эксперты НКР и Rescore пришли к выводу, что наибольшее количество компаний-зомби в 2020 году насчитывалось в торговле (42% против 24% в 2019 году). В региональном разрезе какие-либо существенные различия отсутствуют: в каждом из федеральных округов этот показатель составляет 3-4% от общего количества компаний.

Ранее «Эксперт» писал, что пандемия не похоронила малый и средний бизнес в России вопреки самым мрачным прогнозам. По данным Министерства экономического развития, он не только выжил, но и развивается. Число субъектов МСП даже увеличилось. По итогам 9 месяцев 2021 года общая численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составила 25,19 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован рост более, чем на 2 млн. Тогда их число составляло 23,16 млн.

