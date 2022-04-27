Кремль: оплата за российский газ рублями никак не влияет на его цену

Оплата российского газа в рублях никак не влияет на его цену, цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, требование платить за газ в рублях не является шантажом. Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.

«Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контрактам», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей Россию в попытке газового шантажа.

Новый способ оплаты газа в рублях был вызван беспрецедентными недружественными шагами некоторых стран, добавил он.

Необходимость перехода на оплату российского газа в рублях была продиктована тем фактом, что у Российской Федерации было фактически украдено значительное количество золотовалютных резервов, заключил Песков.