Кудрин спрогнозировал сроки экономического кризиса в России

Существующие кризисные явления в российской экономике могут продлиться полтора — два года, россияне будут жить в «очень сложной ситуации». Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ, передает ТАСС.

«Неопределенности очень большие. Этот кризис больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный. Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора — два года, мы будем жить в очень сложной ситуации», — сообщил Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована из-за санкционного давления. Ссылаясь на предварительные оценки Минэкономразвития, Кудрин добавил, что спад российского ВВП по итогам текущего года составит от 8,8% до 12,4% при инфляции около 20,7%.

Председатель Счетно палаты также сообщил, что все полученные в 2022 году дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 6,3 трлн рублей будут потрачены на поддержку экономики, так как правительство в этом году отказалось от бюджетного правила. А на погашение долга, по его словам, в связи с ограниченностью заимствований, пойдут средства ФНБ.

Ранее «Эксперт» писал, что расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, всю внешнюю торговлю на национальную валюту перевести не получится, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты, заявил Алексей Кудрин. По его словам, рубль с середины 2006 года имел статус свободно конвертируемой валюты, которым обладают всего порядка 25 стран в мире.