Льготная ставка по кредитам на коммерческую недвижимость в России может составить 15%

Льготная ставка по кредитованию застройщиков коммерческой недвижимости может составить 15% - по аналогии с программой субсидирования проектных кредитов застройщикам жилой недвижимости, передает ТАСС, ссылаясь на заявление вице-премьер РФ Марата Хуснуллина.



«Пока мы смотрим на ставку в 15%. Если ключевая ставка пойдет вниз, то мы пойдем вниз и по кредитам», - сказал он.

Замглавы кабинета министров отметил, что в настоящее время сектор возведения коммерческой недвижимости не охвачен антикризисными мерами поддержки от государства, несмотря на его значительный вклад в экономику.

«У меня есть большие опасения по поводу финансирования коммерческой недвижимости. Если вы посмотрите на анализ за прошлый год, то в стране было введено 153 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 50 млн. приходится на коммерческий сектор. На него пока не распространяются какие-либо меры поддержки», - сказал он.

Вице-премьер отметил однако, что степень подготовки мер по поддержке этого сектора строительства находится на высоком уровне, что вполне логично - речь идёт об офисах, заводах и складах, которые приносят 3 трлн рублей выручки в год.