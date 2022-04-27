Майские праздники сдержат рост рублевых активов

Сейчас основное внимание российских трейдеров приковано к ситуации с расчетами за газ. Пока только две страны — Польша и Болгария — официально отказались переходить на оплату получаемого газа согласно утвержденной российским президентом схеме. Поставки газа им перекрыты. Ранее на Болгарию и Польшу приходилось порядка 6-7% экспорта «Газпрома». Эти потери будут с лихвой компенсированы ростом цен на газ. Так, сегодня торги спотовым газом в Европе открылись ростом котировок на 17% до $1270 за тысячу кубов.

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Именно «газовая» тема будет во многом определяющей для дальнейшей динамики рубля. Если крупнейшие европейские потребители перейдут на оплату газа рублями, то российская валюта получит мощный стимул дальнейшего укрепления. Причем, в дни оплаты рост рубля может быть очень резким, поскольку на рынок выйдет большой объем валюты. И это вполне может произойти в период между майскими праздниками, когда традиционно ликвидность рынка снижается.

Поэтому открывать сейчас спекулятивные позиции против рубля, несмотря на имеющиеся для этого технические предпосылки, очень рискованно.

С технической точки зрения пара доллар-рубль продолжает тестировать на прочность диапазон сильной поддержки 70-73. Поэтому спекулятивная покупка доллара против рубля в нынешних ценах и усиление позиции против рубля при приближении пары к отметке 70 выглядит с точки зрения правил теханализа оправданной. Но из-за невозможности математического учета некоторых факторов технический анализ вполне может давать ложный сигнал.

Пока же в преддверии длинных выходных экспортеры не спешат наращивать объем продажи валюты. Скорее всего, они уже запаслись необходимым количеством рублей для апрельской выплаты налогов в бюджет, поэтому можно ждать уменьшения давления на доллар. По итогам первого часа торгов рубль укрепился к доллару на процент.

На мировом валютном рынке продолжается рост курса доллара ко всем основным мировым валютам. Так, пара евро-доллар торгуется около 1,06, и не исключено, что в обозримом будущем достигнет паритета. Это негативно отразится на рубле и мировых ценах на сырьевые ресурсы, которые всегда снижаются с ростом «американца».

Но пока нефть, тем не менее, дорожает на 0,5% и торгуется выше $105 за баррель. Котировки «черного золота», поддерживают продолжающиеся в Европе обсуждения намерений сократить закупки и/или ввести некую совершенно абсурдную «верхнюю границу цены» на закупку российской нефти. Однозначно можно утверждать, что любые решения Евросоюза не приведут к увеличению добычи нефти в мире, а вот сократить ее они могут.

Если это предложение будет принято, то нефть ждет еще один виток роста, поскольку Россия безусловно не согласится с такими ограничениями. Возможно, объем добычи и экспорта России снизится, но выпадающие доходы будут компенсированы за счет роста цены и увеличения закупок российской нефти с дисконтом странами, которые не присоединились к западным санкциям.

Теперь о российских акциях. С открытием торгов по ним прокатилась легкая фиксация прибыли после вчерашнего роста Индекса Мосбиржи на 6%. Однако «быки» быстро перехватили инициативу, и к 11.00 мск Индекс Мосбиржи вырос почти на 3%.

Лучше рынка вновь выглядят акции банков и «Лукойла», подвергшиеся наибольшим распродажам с начала месяца. Эти бумаги дорожают на 3-5%. За ними в погоню устремилась «Роснефть», практически не участвовавшая во вчерашнем росте.

Не исключено, что на рынок акций перетекла часть капитала валютных спекулянтов, которые заработали на укреплении рубля, а около отметки 73 руб. за доллар прикрыли позиции.

Кроме того, сейчас большая часть оборота торгов акциями приходится на частных инвесторов, а они в основной своей массе подвержены некому «стадному инстинкту», и начинают покупки при первых признаках роста рынка, опасаясь не успеть запрыгнуть в набирающий ход поезд.

Так или иначе, техническая картина по Индексу Мосбиржи значительно улучшилась. Индикатор сумел вырваться вверх из нисходящего канала, заложенного в начале месяца. Теперь верхняя граница коридора на уровне 2220 пунктов будет являться сильной технической поддержкой. Сопротивлением выступает диапазон 2400-2420 пунктов.

Однако и на рынке акций будет возрастать желание зафиксировать спекулятивную прибыль, а также сократить длинные позиции в канун майских праздников. Поэтому присоединяться к наблюдающемуся сейчас росту рискованно.