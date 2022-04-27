Минфин разработал концепцию новых бюджетных правил

Минфин РФ прорабатывает новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостония (ФНБ), не допуская его полного исчерпания. Проект федерального бюджета на 2023-2025 годы будет формироваться в соответствии с этими правилами, заявил глава министерства Антон Силуанов журналистам.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бюджет формировался из понятных для всех принципов. В нынешних условиях старые правила, безусловно, не могу реализовываться, поэтому у Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам. Наша задача заключается в том, чтобы бюджет без резерва не оставить. Сейчас будет новый бюджетный цикл, и при подготовке к нему будем предлагать готовить бюджет уже по уточненным принципам. Для нас важно, чтобы были правила, чтобы объемы наших обязательств соответствовали объемам наших возможностей», — цитирует агентство «Прайм» Силуанова.

Поправки в закон о федеральном бюджете РФ в этом году вноситься не будут, как и в предыдущие годы все изменения будут проводиться через парламентскую комиссию. По словам Силуанова, в ближайшее время ФНБ будет одним из основных источников финансирования расходов бюджета. Речи о его пополнении пока не идет — лишь об ограничении расходов. Исходя из новых бюджетных правил, ФНБ будет пополняться в рублях, начиная с 2023 года.

«Эти бюджетные правила не будут направлены на то, чтобы копить средства ФНБ в валютных составляющих. Мы будем либо меньше тратить ФНБ, либо пополнять его в рублевом эквиваленте», — пояснил Силуанов.

Как уточняет РБК, Минфин рассматривает возможность вообще отказаться от цены отсечения по нефти ($44,2 в 2022 году), выше которой нефтегазовые доходы направлялись в ФНБ.

«Можно зафиксировать некую сумму прогноза нефтегазовых доходов, которая была бы сформирована исходя из данных за последние три года — среднего объема нефтегазовых доходов бюджета. С тем чтобы минимизировать влияние волатильности объемов добычи, цен и курсовых соотношений», — рассказал Силуанов.

Он пояснил, что если нефтегазовые доходы будут превышать планируемый объем, то Минфин будет тратить меньше из ФНБ, если нефтегазовые доходы будут меньше целевого объема, то из ФНБ будут тратить больше. Чтобы ФНБ не был исчерпан, понадобятся также ограничения по объему расходов, подчеркнул министр.

При этом глава Минфина не исключил падения добычи нефти в РФ на 17% в 2022 году.

Ранее «Эксперт» писал, что Газпромбанк докапитализируют на 50 млрд рублей, источником финансирования выступит Фонд национального благосостояния. Глава Минфина пояснил, что инфраструктурные проекты, в которых участвует Газпромбанк, находятся «в русле правительственных инициатив». По его словам, «была договоренность, что правительство поддержит банк капиталом». Силуанов также рассказал, что из ФНБ также будут докапитализированы «Аэрофлот», РЖД и «Дом.РФ», капитал которого планируют пополнить также на 50 млрд руб.