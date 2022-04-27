Минздрав: вакцина от коронавируса для подростков доступна в каждом регионе РФ

Вакцина против коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет в настоящее время доступна в каждом регионе России, передает ТАСС заявление министра здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В целях проведения детской летней оздоровительной кампании в 2022 году подготовлены методические рекомендации. Особый раздел, особое внимание уделяется вакцинации детей против коронавируса перед отправкой в детские лагеря», - сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации.

Он напомнил, что Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет. Препарат, по словам Мурашко, доступен в каждом субъекте Российской Федерации, поэтому Минздрав рекомендует обязательно сделать прививку перед летним отдыхом.