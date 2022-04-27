Молдавия не станет воевать в Приднестровье

Власти Молдавии исключили военное решение приднестровского вопроса. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

«Урегулирование приднестровского вопроса может быть достигнуто политическим путем и только на основе мирного решения, исключая военные и другие силовые действия, а также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения территориальной целостности Молдавии, в пределах ее межлународно признанных границ», — говорится в комментарии молдавского ведомства.

Было также подчеркнуто, что молдавская позиция по урегулированию конфликта была прописана в законе от 2005 года и с тех пор не изменилась.

Как ранее сообщали СМИ, советник Офиса украинского президента Алексей Аристович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье «в три щелчка», если последует официальное обращение Кишенева по этому поводу.

В ответ на слова Аристовича пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова украинского политика провокацией.

Ситуация в Приднестровье обострилась в последние дни. 25 апреля в столице непризнанной республике, Тирасполе, произошел теракт, было обстреляно здание Министерства госбезопасности. 26 апреля СМИ сообщили о новом теракте — неизвестными были взорваны две радиопередающие антенны в селе Маяк. Позже приднестровская сторона сообщила о взрывах в селе Парканы. В тот же день в республике был введен красный уровень террористической опасности.

27 апреля ряд СМИ сообщил о перестрелке в районе складов российского вооружения в Колбасне, на территории ПМР.