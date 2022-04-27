Nasdaq: С новым 2020-м годом

От медвежьего ралли понедельника к открытию торгов вторника в США, как и следовало ожидать, не оставалось уже и следа, хотя рынки Азии и Европы в первой половине дня и росли под его впечатлением. Фьючерсы на основные американские индексы еще с вечера ушли в «красную зону». Так что Nasdaq Composite открылся падением на 0,7% - и это была высшая точка дня.

День стал для него худшим с 8 сентября 2020 года – падение на 3,95%. И одними из главных виновников этого были те же люди и события, что накануне вызвали рост.

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Сделка Илона Маска по выкупу Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Гепрокуратуры - прим. ред.) за $44 млрд привела к падению капитализации Tesla более чем на $120 млрд за день. Еще утром вторника она составляла $1,002 трлн, но к закрытию торгов акции потеряли 12,18%.

Инвесторы опасались, что для финансирования сделки Илон Маск будет распродавать часть своего пакета акций, и некоторые из них решили опередить его. Есть версия и о том, что идет целенаправленная медвежья игра недоброжелателей богатейшего человека мира, нацеленная на срыв сделки. Дело в том, что ее структура очень уязвима к сильному падению акций. В ней, в частности, присутствует маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его акций Tesla.

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Как бы то ни было, именно они стали во вторник лидерами падения и в составе S&P 500, и в Nasdaq Composite. Но сильно теряли в цене эти акции далеко не в одиночестве. General Electric, например, падали на 10,34%, а Universal Health Services – на 9,69%. Вообще же продажи шли широким фронтом, хотя и с некоторым преобладанием технологических акций.

Так что в итоге серьезное падение показал и Dow Jones Industrial Average (на 2,38%), и S&P 500 (на 2,81%). Деньги из акций шли в защитные активы. Благодаря этому заметно снизилась доходность казначейских облигаций США, а индекс доллара переписал двухлетний максимум.

Индекс Nasdaq Composite, помимо прочих достижений, проложил себе дорогу вниз, пробив мартовское дно и дойдя до минимума с марта 2021 года. Закрытие дня было для него самым низким с декабря 2020 года. Он уверенно углубился на территорию «медвежьего рынка». От рекордного закрытия в ноябре 2021 года индекс потерял уже 22,2%, а от внутридневного исторического максимума – 22,95%.

Открытие среды, если не произойдет каких-то чудес, будет для Nasdaq самым низким с 2020-го. Тем более что на постмаркете распродажи технологических акций продолжались. В «красной зоне» находились и фьючерсы на индексы.

И хотя новостной фон день ото дня меняется в деталях, базовая причина снижения весь год одна – на фоне ожиданий все более резкого ужесточения политики ФРС сдуваются пузыри на рынке. Инвесторы ждут на следующей неделе заседания Федрезерва и многие обеспокоены тем, что его агрессивность подорвет мировую экономику, которой и без того непросто. Но оптимисты считают, что регулятор будет более аккуратен. Сейчас рынок уверен, что как 4 мая, так и 15 июня ставка будет поднята на 50 б.п.

«Нереалистично думать, что США могут поднять процентные ставки таким образом, не оглядываясь на реальную экономику», — заявил Reuters глава отдела институциональных клиентов в Banca Ifigest Карло Франчини.

Но оглядываться можно по-разному. Deutsche Bank, например, ждет подъема ставки до 5-6% с нынешних 0,25-0,5%, а сокращение баланса ФРС будет «эквивалентно паре дополнительных повышений ставок на 25 б.п.». Это, по мнению руководителя группы исследований банка Дэвида Фолкертса-Ландау, к концу 2023 года приведет к значительному экономическому спаду. «Мы получим серьезную рецессию, но мы твердо придерживаемся мнения, что чем раньше и агрессивнее будет действовать ФРС, тем меньше будет долгосрочный ущерб экономике», — цитировало его во вторник Bloomberg.

