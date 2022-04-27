Нефть: китайский спрос внезапно удержал цены

В центре внимания нефтяного рынка сегодня остается ситуация с поставками в Китай, где продолжается борьба с новой вспышкой ковида. Из Поднебесной, сообщает Finmarket, поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

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Безусловно, значимой для рынка остается и ситуация с поставками энергоносителей из России. Польша и Болгария, которые отвергли введенную Россией новую систему оплаты поставок газа, ожидают прекращения поставок из РФ уже сегодня, 27 апреля. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась в начала российско-украинского конфликта с 35 до 12%.

На этом фоне на утренних торгах цены на нефть незначительно подрастают. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent 8:31 мск в среду выросла на 0,63%, до 105,65 доллара за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июнь к этому времени выросли на 0,41%, до 102,12 доллара за баррель.

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Битва за 100

Вчера цены на нефть Brent отскочили от «круглой» отметки в 100 долларов за баррель и сумели отыграть потери понедельника, вернувшись к середине диапазона 100-110 долл./барр., отимечает аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Наряду с техническими факторами, участники рынка отыгрывали заявления ЦБ Китая о готовности обеспечить достаточный объем ликвидности на финансовых рынках, что несколько ослабило опасения относительно состояния экономики КНР, переживающего вспышку Covid-19.

Кроме того, вечером определенную поддержку ценам оказали заявления Польши и Болгарии об отказе от переходить на новый порядок оплаты российского газа и сообщения о приостановке его поставок в эти страны со среды. Как отмечает аналитик, на этом фоне вышедшие поздно вечером недельные данные Американского института нефти, показавшие несколько более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США (+4,78 млн барр. при консесусно ожидавшихся 2,2 млн барр.), не оказали значимого влияния на ход торгов.

Сегодня утром фьючерс на Brent сохраняет инерцию к повышению, торгуется чуть выше 105 долл./барр. Как полагает Евгений Локтюхов, котировки в течение большей части дня не смогут сильно отклониться от этой отметки — продолжающий крепнуть к мировым валютам доллар (индекс DXY поднялся выше 102 пунктов, вплотную приблизившись к пикам марта ковидного 2020 года) способен скомпенсировать некоторое повышение рисков по поставкам. В фокусе внимания инвесторов сегодня — недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей.

При этом, добавляет аналитик, риски ухода стоимости барреля Brent в более низкий диапазон, к 90-100 долл./барр. в мае остаются высокими ввиду целого ряда факторов. В их числе переход ФРС к агрессивному ужесточению политики по итогам заседания 3-4 мая и начало масштабного роспуска стратегических резервов странами МЭА, а также некоторое ухудшение ситуации в мировой экономике.

Операция на Украине vs ковид в Китае

Неделю нефть начала с падения ниже 100 долларов за баррель — последний раз котировки опускались ниже трехзначного числа 11-12 апреля, подтверждает и сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Инвесторов продолжают напрягать серьезные угрозы локдауна в Китае — спрос на топливо в стране падает самыми быстрыми за два года темпами, а Шанхай фактически на грани жесткого локдауна, аналогичного тому, что происходило примерно два года назад.

На этом фоне позитив инвесторов относительно дальнейшего ралли нефти начал постепенно угасать: Brent вернулся к 100 долларам уже третий раз за полтора месяца.

Но во вторник нефть отскочила от двухнедельных минимумов, закрыв день на отметке в 106 долларов за баррель. Утро среды пока что тоже выходит относительно позитивным — котировки прибавляют примерно 50 центов.

Вполне вероятно, говорит Переславский, что большой волатильности сегодня не будет, поскольку технически нефть сейчас зажимается в «треугольник», а 108 долларов становится сопротивлением, в которое стоимость барреля может упереться уже сегодня. Сейчас нефть как раз находится наверху канала, и прорыв за 108 долларов может вновь открыть перспективы для похода к 120-130 долларам за баррель Brent. Но это событие все же более вероятно во второй половине мая — при быстром выходе Китая из ковидного кризиса.

До конца недели, добавляет аналитик, наиболее вероятна консолидация цен в районе 103-108 долларов за баррель и ожидание дальнейших действий как в плане санкций ЕС, так и относительно локдаунов в Китае. Рынок видит, что Европа начинает закупать нефть в США, а РФ продает больше топлива в Азию, и наблюдает за развитием событий на Украине, а теперь уже, возможно, и в Приднестровье.

Фактор напряженности и военных действий выступает как фактор роста, локдаун в Китае — как фактор снижения. Пока один из этих факторов не возьмет верх, спрогнозировать, куда пойдет цена из сужения «треугольника», крайне сложно, заключает Николай Переславский.