Объем экспорта мороженого из России в 2021 году вырос в полтора раза

Согласно данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, в прошлом году экспорт мороженого из России увеличился в 1,5 раза по сравнению с показателем 2020-го и составил $86 млн.

Об этом пишет ТАСС.

«В 2021 году российский экспорт мороженого поставил очередной рекорд, увеличившись на 50%, до $86 млн. В физическом выражении объем поставок вырос на 26% и превысил 33 тыс. тонн», — отмечается в сообщении. Уточняется, что главными импортерами оказались США, Казахстан и Монголия. В целом же в 2021 году перечень покупателей мороженого значительно расширился — в него вошли 45 стран против 34 по итогам 2020 года. Впервые мороженое из РФ получила Нигерия: в 2021 году объем поставок туда составил 77 тонн. Свыше 138 тонн отправлено в Бразилию.

Лидером среди ведущих импортеров российского мороженого стал американский рынок, рассказали в «Агроэкспорте». В прошлом году отгрузки в США увеличились в 2,8 раза, до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении, и в 3,1 раза, до $29 млн в стоимостном. Далее идет Казахстан — 9,9 тыс. тонн мороженого из РФ (меньше на 11% по сравнению с 2020-м); в эту страну было поставлено продукции на $23 млн (+12%). Экспорт в Монголию увеличился на 7,1%, до 2,2 тыс. тонн в натуральном объеме и на 19% до $5,7 млн в денежном.

В пятерку главных покупателей российского мороженого в 2021 году входили Украина ($5,6 млн, +23%) и Китай ($4 млн, -3,2%). Также увеличились отгрузки в Сенегал (в 4,1 раза, до $653 тыс.), Кот-д’Ивуар (в 1,5 раза, до $526 тыс.) и во Вьетнам (в 3,1 раза, до $277 тыс.)

Среди ведущих производителей мороженого в России — «Инмарко», ГК «РЕННА» (управляет «Фабрикой настоящего мороженого» на базе Кореновскогов МКК в Краснодарском крае и выпускает, в частности, вафельные стаканчики «Коровка из Кореновки»), «Русский холод», «Талосто» (мороженое «Ля Фам»), «Петрохолод», «Белгородский хладокомбинат», а также ГК «АльтерВест», «Нестле Россия» и ГК «Айсберри».

Ранее «Эксперт» сообщал, что в январе-сентябре 2021 года московские компании экспортировали мороженого на общую сумму $39,64 млн, что на 72,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Объем поставок за этот период в «весовом» выражении увеличился на 65,3% до 15,94 тыс тонн.