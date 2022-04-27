Праздничный концерт в честь Дня Победы в ВОВ - «Уроки истории»

Тысячи зрителей, среди которых главными гостями будут ветераны ВОВ, соберутся Большом зале Кремлёвского дворца, чтобы вместе с выдающимися творческими коллективами и звёздами российской эстрады отпраздновать 77-ую годовщину победы над фашизмом.

Гостей концерта ждёт большое театрализованное представление с использованием современных шоу-технологий и документальных кадров военных лет.

В память о великом подвиге нашего народа песни Победы прозвучат в исполнении именитых артистов: Олега Газманова, Ирины Аллегровой, Александра Розенбаума, Стаса Михайлова, Жасмин, Аниты Цой, Николая Расторгуева и группы «Любэ», Александра Буйнова, Аниты Цой, Александра Маршала, Дмитрия Дюжева, Зары, Сергея Волчкова и многих других.