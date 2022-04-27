Преимущества использования онлайн-фоторедакторов

Фотошоп онлайн обеспечивает возможность воспользоваться фильтрами, чтобы придать изображениям требуемые эффекты. Большая часть таких приложений имеет интуитивно понятный простой интерфейс, что немаловажно для пользователей, ценящих свое время. Разобраться в онлайн-фоторедакторе можно гораздо быстрее, чем в обширном наборе инструментов Adobe Photoshop.

Онлайн-сервисы для обработки фотоснимков позволяют накладывать на них интересные эффекты и рамки, создавать красивые коллажи, обрезать, поворачивать или отражать изображения. Пользователь может моментально загрузить фотографию из компьютера или сделать ее с помощью веб-камеры. Наличие меню на русском языке во многих современных онлайн-фоторедакторах избавляет от необходимости в течение длительного времени разбираться в непонятных словах и значках.

Еще одно существенное преимущество онлайн-фоторедактора заключается в низких требованиях к мощности персонального компьютера, поскольку он задействует ресурсы удаленного сервера. Все, что необходимо пользователю для полноценной работы, – компьютер, выход во всемирную паутину и простейший веб-браузер.

В число важнейших особенностей таких утилит входят: