Продовольственный кризис затронет весь мир, но не Россию

В силу санкций, введенных Западом против нашей страны, мировая экономика уже погружается в невиданный доселе продовольственный кризис. В недалекой перспективе десятки миллионов людей в мире окажутся на грани голода.

Об этом накануне заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян. Развалить наше образование, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения — это для западников столь же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам», — приводит слова Николая Патрушева издание.

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Он отметил, что сегодня Россия находится в процессе переориентации на африканский, азиатский и латиноамериканский рынки. Первоочередное внимание придается региона ЕАЭС, значение которого в нынешних условиях многократно возрастает. Также усиливается сотрудничество со странами БРИКС и ШОС, в которых проживают около 3,5 млрд жителей планеты.

При этом, как отметил Николай Патрушев, попытки Запада переложить на РФ ответственность за спровоцированный им же глобальный продовольственный кризис заведомо обречены на провал. Благодаря разработанной доктрине продовольственной безопасности «удалось провести точные расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия», подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Между тем, о предстоящих продовольственных трудностях уже предупредил и Всемирный банк. Цены на энергоресурсы и продукты питания в мире резко вырастут в текущем году в результате шоков, вызванных ситуацией вокруг Украины, говорится ежеквартальном докладе Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook. По оценке организации, стоимость продуктов питания, как ожидается, повысится на 22,9% в этом году, хотя и уменьшится на 10,4% в 2023-м.

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Только в текущем году цены на пшеницу, согласно прогнозу ВБ, поднимутся более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов. Рост цен будет оказывать серьезное давление на развивающиеся страны, зависящие от импорта пшеницы. В 2021 году продукты питания в среднем подорожали на 31%.

Всю остроту ситуации в большинстве стран мира прекрасно понимают. Например, во вторник в ответ на просьбу генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконхо-Ивеала о том, чтобы Бразилия увеличила экспорт продовольствия, президент Жаир Болсонару попросил ВТО не разрывать торговые потоки с Россией.

Эта южноамериканская страна покрывает за счет импорта более 85% своего спроса на удобрения. Россия является ее основным поставщиком, а Белоруссия обеспечивает 28% от общего объема поставок.

Ограничение на поставки удобрений будет абсолютной катастрофой для страны, снизит урожайность и поставит под угрозу мировую продовольственную безопасность, так как Бразилия является крупным экспортером кофе, сахара, сои, маниоки, риса, кукурузы, хлопка, съедобных бобов и пшеницы в мире.

Развитие кризиса вероятно весной 2023 года

Говорить о неминуемом голоде и тотальном дефиците продовольствия пока рано, считает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Хотя риски подобного развития событий, несомненно, нарастают.

Основными причинами для этого стали конфликт на Украине, сокративший экспортный потенциал страны в сезоне 2021-22 и потенциал сбора урожая в сезоне 2022-23, а также санкции, примененные в логистике и финансах, тормозящие поставки продовольствия и прочего сырья из России, констатировала в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик.

В числе факторов риска также распространение протекционизма по всему миру на фоне резкого роста спроса и снижающегося предложения продовольствия и инфляционный рост цен на энергоресурсы, который с весны-лета 2020 года взвинчивает мировые цены, в том числе на продовольствие, и требует все большего отвлечения ресурсов для поддержания жизнеобеспечения наиболее уязвимых государств.

Оксана Лукичева отметила, что при это до настоящего момента реального дефицита продовольственных товаров не наблюдалось. Урожай 2021-2022 годов оказался неплохим на фоне предыдущего «пандемийного». Запасов продовольствия в мире пока достаточно для удовлетворения 25-35% общемирового объема потребления.

Однако в сезоне 2022-2023 ожидается снижение урожая по некоторым видам продовольствия, в первую очередь — по кукурузе, пшенице, подсолнечнику из-за неблагоприятных погодных условий в США и сокращения посевов на Украине. В то же время может сильно сократиться урожайность сельхозкультур по всему миру из-за недостаточного внесения удобрений (высокие цены, логистические препоны и дефицит поставок). Это приведет к продолжению падения накопленных запасов и очередному витку роста цен.

Таким образом, заключила аналитик, при затягивании текущей ситуации развитие продовольственного кризиса наиболее вероятно в конце зимы — весной 2023 года. Растущие цены на продовольствие, в свою очередь, могут привести к политическим волнениям в странах-импортерах, увеличить количество дефолтов по всему миру, еще больше разогнать инфляцию.

В России дефицита продовольствия не будет

Причиной продовольственного кризиса в мире являются безрассудные санкции против России, введенные странами ЕС и США в связи с проведением специальной военной операции на Украине, заявил «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Страны ЕС и США вместо того, чтобы способствовать достижению дипломатического урегулирования конфликта, массированно накачивают Украину оружием и тем самым способствуют продолжению военных действий.

Россия является одним из основных производителей продовольствия для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, рассказывает эксперт. Среди производителей пшеницы Россия занимает третье место в мире и поставляет на мировой рынок 15% всех объемов. Пшеница незаменима при производстве муки и животных кормов. Следом идут поставки кукурузы, риса, ячменя и других зерновых культур. Россия поставщик 23% подсолнечного масла на мировом рынке.

Россия занимает второе место в мире по производству минеральных удобрений, добавил Валерий Корнейчук. По итогам 2019 года доля российских производителей на мировом рынке удобрений выросла до 13,2%. Незаконные односторонние санкции против РФ уже разорвали существовавшие ранее логистические цепочки, ограничили проведение расчетов за поставляемое продовольствие и минеральные удобрения. Против ведущих российских банков введены запреты на проведение расчетов в долларах и евро, они отключены от системы SWIFT.

Российским кораблям запрещен заход в порты стран ЕС. Недавно такое же ограничение ввели США. Порты Черноморского побережья не функционируют в нормальном режиме в силу серьезных военных рисков. Угроза взрывов установленных украинскими националистами и разбросанными штормами по акватории Черного моря морских мин чрезвычайно высока. Страховые компании отказываются налагать страховое покрытие на морские поставки, а зарубежные банки блокируют финансовые потоки от продажи товаров.

По этой причине, уверен Валерий Корнейчук, Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога первыми столкнутся с катастрофическим голодом. Египет — один из основных покупателей российского зерна — не может в этой связи обеспечить потребность своей страны в его закупке и вынужден искать ему замену.

Французские аграрии также не могут провести посев зерновых из-за отсутствия минеральных удобрений из России из-за введенные Евросоюзом санкций. В мире назревает продовольственный коллапс, что может привести к бунтам, протестам и хаосу в первую очередь в беднейших странах Африки и Ближнего Востока. Это способно спровоцировать новые миграционные потоки из этих регионов в Европу, полагает эксперт.

Кроме того, добавляет он, протесты создадут террористическую угрозу по всему миру. Проблемы из-за продовольствия не затронут столь сильно Европу, хотя рост цен там, несомненно, произойдет и будет вызывать недовольство населения.

На вопрос, грозит ли самой России продовольственный кризис, Валерий Корнейчук ответил отрицательно. Ситуация на отечественном рынке продовольствия спокойная. Принятые властями решения и программы поддержки агропромышленного сектора в условиях санкций гарантируют россиянам наличие в магазинах основных продуктов питания и рост цен в пределах инфляции.

Правительством для защиты внутреннего рынка ограничен вывоз зерна за рубеж, с 15 марта до конца июня действуют строгие квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Это гарантирует стабильную ситуацию с продуктами в соответствии с концепцией национальной продовольственной безопасности.