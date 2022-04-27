Производство лекарств в России в марте выросло почти в полтора раза

Производство лекарственных препаратов в России в марте 2022 года выросло на 49% по сравнению с тем же месяцем 2021-го и на 7,9% по сравнению с февралем текущего года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

«Лекарственных препаратов в марте изготовлено на 64,15 млрд рублей, что на 49% больше, чем в марте 2021 года, и на 7,9% больше, чем в феврале 2022 года», — указывается в документе.

Сообщается, что в I квартале 2022 года производство лекарств увеличилось на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период лекарственной продукции изготовлено на 171,17 млрд рублей.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте вырос на 46,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 9,1% по сравнению с февралем 2022-го. За первый квартал производство этой продукции увеличилось на 27%.

Производство сывороток и вакцин в прошлом месяце выросло на 40,5% по сравнению с мартом 2021 года и на 45,4% по сравнению с февралем 2022 года, составив 1,8 млрд доз. Производство фармацевтических субстанций в марте 2022 года увеличилось на 50,8% по сравнению с мартом прошлого года и на 31,3% по сравнению с февралем 2022-го. За I квартал фармсубстанций изготовлено на 38% больше, чем за тот же период 2021-го.

Провитаминов, витаминов и их производных в марте 2022 года изготовлено 48,4 т — на 7,5% меньше, чем в марте прошлого года, однако на 14,4% больше, чем в феврале 2022-го. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2021 года на 70,7%, по сравнению с февралем-2022 показатель увеличился на 46,4%, до 92,3 т.

Что касается оборудования и приборов для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, то такой продукции в этом марте выпущено на 3 млрд рублей, что превышает показатели марта 2021 года и февраля 2022 года на 75,3% и на 14,4% соответственно. В целом за I квартал 2022 года производство такой техники увеличилось на 72,5% по сравнению с январем — мартом 2021 года, до 7,4 млрд рублей, указывается в сообщении Росстата.

Производство перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, выросло в марте на 14,1% по сравнению с таким же периодом 2021 года и на 12,5% по сравнению с февралем 2022 года, до 30,53 млн упаковок.

Ранее «Эксперт» писал, что в уральский завод «Медсинтез» планирует наладить производство реагентов, которые будут использоваться при выпуске лекарств, способных заменить недоступные в настоящий момент зарубежные препараты. «У нас есть определенный заказ по реагентам, которые используются при производстве фармацевтических препаратов. Мы будем делать самостоятельно эти реагенты фармакопейного уровня, будем готовы делиться ими с другими фармацевтическими заводами», — рассказал председатель совета директоров предприятия Александр Петров. Он подчеркнул, что производство должно начаться уже в 2022 году.

Западные санкции хотя и не затронули напрямую фармацевтический рынок России, но косвенно его пошатнули. В начале марта в аптеках возник ажиотажный спрос на зарубежные препараты, которыми граждане стремились запастись впрок до их подорожания из-за роста курса валют. Для поддержания стабильности фармкомпаний и их способности к импортозамещению правительство пошло на беспрецедентные послабления в регулировании фармотрасли, в частности, объявив о введении ускоренной процедуры регистрации новых фармпрепаратов, более справедливых наценках на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а главное — о принудительном лицензировании. Последнее предполагает в случае особой необходимости возможность отечественных компаний выпускать оригинальные препараты иностранных компаний до истечения срока патентной защиты.